Vrienden eren Aaron (24) met deelname aan halve marathon

Op zondag 24 september vindt de Alpro Leieloop plaats in Wevelgem. Vrienden en kennissen van Aaron Delannoy (24) die op 26 april overleed na een val van een deathride. Op die dag willen ze herinneringen ophalen aan de jonge sportieveling. “Zijn doorzettingsvermogen moet een motivatie zijn.”

“Hadden we hem gevraagd om mee te doen, dan zou hij meteen ‘ja’ hebben geantwoord. Hij was avontuurlijk en toegewijd. Een halve marathon? Hij zou zich volledig gesmeten hebben”, vertelt Axel Couckuyt (24) uit Wevelgem.

“Zou”, want “hij” kan niet meer doen. “Hij”, dat is Aaron Delannoy. De 24-jarige sportmonitor uit Lauwe overleed op woensdag 26 april na een fatale val op de site Transfo in Zwevegem. Een onwezenlijk afscheid voor de vele vrienden die Aaron had. Vrienden die Aaron voor altijd willen herinneren.

Zo ook Axel. Met Run for Aaron hoopt hij zoveel mogelijk vrienden en kennissen van zijn vriend aan de start van de Alpro Leieloop te krijgen op 24 september. “Ik was zelf aan het trainen voor de halve marathon en had de playlist van Aaron opstaan. Toen dacht ik dat het een mooi eerbetoon zou zijn om in zijn naam te lopen”, vertelt Axel.

Nog meer mensen motiveren

Samen met Aarons vriendin en met goedkeuring van de organisatie werd een Facebookevenement gelanceerd. Zo hopen ze zoveel mogelijk mensen te motiveren de 21 kilometer af te leggen ter nagedachtenis van de te vroeg gestorven Lauwenaar. Geen evidente afstand. “Maar Aarons toewijding en doorzettingsvermogen moet een motivatie zijn. Als hij ergens voor ging, dan deed hij het voor de volle honderd procent. En wie een kortere afstand wil lopen of gewoon wil supporteren kan dat natuurlijk ook.”

Het mag dus geen verrassing heten dat er op die manier een eerbetoon gehouden wordt aan Aaron. De vrienden die meelopen doen dit onder de ‘clubnaam’ #werideforaaron – hij fietste, snowboardde en surfte ook – en krijgt dan een T-shirt, speciaal ontworpen voor de gelegenheid. “Het moet een dag worden om hem te herinneren en misschien wordt het het begin van een traditie”, hoopt Axel.

Een sportieve uitdaging, maar wellicht ook een emotionele. “Ik denk wel dat het moment dat we over de finishlijn komen, dat emotioneel zal zijn. Al moet het vooral een moment zijn om Aaron te eren en mooie verhalen te vertellen. Het zal een andere sfeer zijn dan gewoon een drink, al zullen we natuurlijk ook wel het glas heffen op Aaron.” (JD)