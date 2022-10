Vrienden en familie nemen sereen en emotioneel afscheid van vriendinnen Jessy en Wibe

Ruim 400 aanwezigen namen zaterdagmorgen afscheid van Jessy Dewildeman (24) in een volle aula en bijzaal van Crematorium Uitzicht Kortrijk. “Ze was spontaan, vriendelijk, goedlachs en rechtuit. Ze had het hart op de juiste plaats en stond altijd klaar om mensen te helpen”, klonk het.

Jessy kwam samen met haar vriendin Wibe Bijls (25) uit Menen om het leven op 8 oktober tijdens een citytrip in Rome. Ze werden samen door een geïntoxiceerde automobilist van de weg gemaaid nadat ze waren gestopt om hulp te bieden bij een ongeval.

De uitvaartplechtigheid van Jessy zaterdagmorgen was sereen en ontroerend met verschillende toespraakjes van onder meer haar broer Jason en haar beste vriendinnen. De urne was omgeven met bloemen, kaarsjes en een fotomontage met familie- en vriendenkiekjes. Haar broer Jason vatte alle verdriet en verslagenheid samen: “Het mooiste aan jou was je manier van leven. Je was niet alleen mijn zus, maar ook mijn beste vriendin. Iets wat je voor de rest van mijn leven blijft. Ik zal je nooit vergeten. Forever a team. Broere.”

Jessy Dewildeman. © Tom Devos

Ook twee vriendinnen haalden herinneringen op. “Ik zal sowieso koesteren wat we hebben meegemaakt, in goede en in slechte dagen. En dat ben ik zeker. Ik zie je graag Jessy’tje, en ik zal je enorm missen. Zorg goed daarboven voor Wibeke, maar daar twijfel ik niet aan. Slaap zacht.”

Ook de muziek was ingetogen, met onder meer de nummers ‘Jessie’ van Joshua Kadison, ‘You raise me up’ en ‘This is’.

Jessy Dewildeman en Wibe Bijls stierven op zaterdag 8 oktober in Rome. © Montage KW

De muziek omschreef perfect hoe Jessy in het leven stond: goedlachs, avontuurlijk en spontaan, soms een beetje koppig en altijd met een stralende glimlach. Ze hield van lachen en plezier maken, van fitness en van dieren. Haar broer, haar mama Evelyne en haar beste vriendinnen omschreven haar als een levenslustig iemand die hield van reizen, nieuwe plekken en culturen ontdekken. Ze was een kleine wervelwind, klein maar dapper, een jonge vrouw met pit.

Jessy was de beste vriendin van iedereen. “De wereld om me heen is helemaal leeg nu. Je keek zo uit naar Rome en stuurde me nog dat je veilig geland was. Volgend jaar zouden we in Canada een deel van onze familie bezoeken. Nu rest alleen nog maar pijn en gemis”, gaf mama Evelyne mee.

Later op de dag volgde de uitvaart van haar vriendin Wibe Bijls (25). Die plechtigheid vond in absolute privékring plaats.