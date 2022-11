Vrienden en familie nemen aangrijpend afscheid van Insley Wenes

Familie, vele vrienden en kennissen namen zaterdagmiddag ingetogen afscheid van Insley Wenes (23), die op 31 oktober overleed, precies dag op dag 7 jaar na zijn broer Levy, toen 24. “Die datum was voor mijn broertje een doel”, zegt Dempsey Wenes (28). “De dienst wordt iets anders dan een gewone uitvaart.”

Het afscheidsmoment van Insley Wenes had plaats in Crematorium Uitzicht Kortrijk. Zowel de aula als de aanliggende ontvangsthal werd ingenomen door ruim 250 aanwezigen. De afscheidsplechtigheid was sober, sereen en bijwijlen aangrijpend, maar ook bijzonder met hier een daar en vleugje humor. “We wilden ondanks alles wat positief zijn. Humor was voor mijn broer en onszelf ‘zooo belangrijk’. Humor heeft mijn broer en ons ganse gezin door de voorbije moeilijke maanden gesleurd. Insley bleef strijdvaardig en humor was nooit ver weg”, aldus broer Dempsey Wenes.

De dienst werd bijna volledig in het dialect gedaan. Het gezin en enkele heel goede vrienden van Insley spraken via vooraf opgenomen video hun afscheidswoorden uit: gaande van ‘We houden van jou’ tot ‘Blij dat we jou leerden kennen’ tot verhaaltjes over uitgehaalde fratsen. Sky, het dochtertje van Chelsey, zei het treffend: “Je bent eigenlijk niet weg nonkel Insley, want je zit in ons hart.” Het zoontje van een goede vriend van Insley vertelde samen met zijn mama dat ze een ster hadden ‘gekocht.’ “We hebben die naar de hemel gegooid en we zien ze daar nu als een grote oranje ster. Ze zal altijd schijnen en schitteren.” Tussen de korte video’s werd ook muziek gespeeld: onder meer ‘M’n moaten’ van Flip Kowlier, het beklijvende ‘In The Stars, I don’t wanna say goodbye cause this one means forever’ van Benson Boone en een pakkende versie van ‘The Sound of Silence’ van Disturbed.

Smiley’s

Op het einde van de dienst sprak Dempsey dankwoorden uit en gaf nog een boodschap mee. “We hebben geleerd dat we, net zoals m’n zus en ik hebben gedaan, veel meer voor elkaar moeten zorgen. Dat we elkaar, ongeacht we ziek zijn, veel meer nabij moeten zijn.” Na de dienst kreeg iedereen een grote smiley sticker om op de kist te kleven. “In plaats van bloemblaadjes. We hebben die stickers laten maken omdat humor mijn broer en ons ganse gezin ons er doorheen heeft gesleurd: Insley lachte veel en maakte altijd grapjes. Zelfs als we verdrietig zijn en we bekijken de smiley, dan komt spontaan een glimlach weer … het was een dienst à la mijn broertje”, zegt Dempsey. “

Het bidprentje van Insley. © TDVH

Negen maanden na de diagnose dat hij een agressieve vorm van kanker had overleed Insley Wenes op 31 oktober op 23-jarige leeftijd. Precies 7 jaar, dag op dag, na zijn grote broer Levy, toen 24. “Mijn broertje keek enorm op naar zijn grote broer. Hij was pas 16 toen Levy overleed. Die datum was voor Insley een doel”, aldus Dempsey.

One Love, One Heart

Na zijn eerste chemo kreeg Insley een hartstilstand waardoor hij 2 weken in coma lag. Met nieuwe medicatie kwam er hoop maar deze bleef ijdel: Insley’s toestand werd slechter. In april kwam Insley naar huis. Dempsey en diens tweelingzus Chelsey besloten palliatief verlof te nemen en hun ouders te helpen bij de zorg voor hun broer. Twee maanden geleden bleek voor Insley geen behandeling meer mogelijk en werd beslist om alle medicatie stop te zetten.

Insley zelf had er meer dan genoeg van en wilde niet meer naar het ziekenhuis volgens Chelsey en Dempsey. Insley wilde euthanasie toepassen op de sterfdag van zijn broer. “Zijn twee laatste wensen waren om opnieuw pijnvrij te zijn en om zo snel mogelijk terug bij Levy te mogen zijn: ‘One Love, One Heart. Let’s get together and feel alright’”, aldus Dempsey. Met dit nummer van Bob Marley sloot de plechtigheid af.