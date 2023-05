Vrienden en familie herdenken motorrijder Frank met ererit in Ichtegem: “Emotioneel samenzijn”

Op 1 mei organiseerde Geert Dujardin een herdenkingsmoment voor zijn broer Frank Braet, die op 10 december om het leven kwam in een motorongeluk in Aartrijke. Eerst verzamelden ze op de markt van Ichtegem, waarna de familie en vrienden samen vertrokken op een motorrit ter ere van Frank. Ze maakten ander andere een tussenstop aan zijn stamcafé ‘Bij Nelly’ en hielden een moment stilte aan de plaats, waar het ongeval gebeurde. “De grootste vraag die bij ons blijft, is waarom Frank toch? Hij was zo’n ervaren motorrijder”, vertelt Geert.

Maandag 1 mei verzamelden vrienden en familie van Frank Braet (56) uit Ichtegem voor een herdenkingsmoment. “Frank zou maandag normaal 57 jaar geworden zijn. Hij was zijn hele leven lang gefascineerd door auto’s en motors. Als camionchauffeur was hij er ook dagelijks mee bezig, dus leek het ons maar logisch om een motorrit ter ere van hem te organiseren. Daarvoor hadden we een auto, die meereed tijdens de rit beplakt met wat foto’s van Frank en teksten over hem”, vertelt zijn halfbroer Geert Dujardin uit Moorslede.

“De begrafenis ging door in familiekring en nu kregen vrienden ook de gelegenheid om afscheid te nemen van Frank”

Rond 12 uur vertrok de groep van op de markt van Ichtegem. “De begrafenisdienst in december ging in heel intieme kring. We hebben toen veel vragen gekregen van vrienden of ze niet ook konden komen, maar we hebben het alleen met de familie gedaan. Deze herdenking was het moment voor de vrienden van Frank om samen afscheid te nemen van hem. De emoties waren maandag, 5 maanden na het ongeval, nog altijd heel hevig. Dat toont hoe geliefd Frank was.”

Samen met vrienden van Frank maakte zijn broer Geert Dujardin op 1 mei een motorrit ter ere van Frank. © Geert Dujardin.

Onverwachts afscheid

Het afscheid van Frank in december kwam voor iedereen heel onverwachts. “Hij was een erg ervaren motorrijder. Hij was ook lid in verschillende clubs, zowel in Oost-Vlaanderen waar we vroeger woonden, als in Ichtegem waar hij 15 jaar geleden naartoe verhuisde. En dan verliezen we hem in een dom ongeluk. Hij is gewoon slecht neergekomen. De grote vraagt bij ons blijft vooral waarom? Waarom Frank?”

“Iedere keer dat ik mijn motor uithaal, houdt mijn moeder haar hart vast”

“Onze moeder is ondertussen al 83 jaar”, gaat Geert verder. “Door medische redenen kon zijn niet meegaan op de herdenkingsrit. Voor haar is het afscheid van Frank heel erg emotioneel. Zeven jaar geleden overleed onze zus aan longkanker en het is ook al niet de eerste keer dat mijn moeder iemand verliest in een ongeval. Ikzelf rijd ook met de motor en wanneer ik die uithaal houdt ze ook telkens haar hart vast.”

Tussenstops

De groep vrienden en familie deed een motortocht door Ichtegem, Eernegem en Aartrijke. “We hielden een eerste tussenstop aan zijn stamcafé ‘Bij Nelly’s’ in Ichtegem. Daar waren nog heel wat mensen aanwezig, die Frank hebben gekend en niet meereden met de motor. Samen met hen hebben we herinneringen aan hem opgehaald. Frank was altijd een erg stil persoon, die graag op z’n eigen was. Maar zijn motor was zijn leven. Volgens de buurtbewoners is het nu zo stil in hun straat zonder motor.”

“Nelly, de cafébazin van Franks stamkroeg kende hem al jarenlang en wilde per se een foto als herinnering”

“De cafébazin Nelly is ongeveer 80 jaar oud en zij kende Frank ook zeer goed. Hij ging bijna dagelijks bij haar langs, al was het maar voor 10 minuten. Ze vertelde me ook hoe hij vaak boodschappen voor haar ging doen. Daarom wilde ze ook per se een foto met de auto als herinnering aan dit afscheidsmoment van Frank”, vertelt Geert geëmotioneerd. (Lees verder onder de foto)

Nelly, de cafébazin van het stamcafé van Frank bij de auto, die meereed tijdens het herdenkingsmoment. © Geert Dujardin

Daarna ging de groep nog langs bij de plaats van het ongeval in Aartrijke om Frank te herdenken. “Uiteindelijk zijn we samen iets gaan eten en hebben we zo de dag afgesloten. Veel mensen hebben me gezegd dat ik heel erg lijk op mijn broer. Dat is een groot compliment. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele mooie verhalen over Frank. Nu moeten we het proberen afsluiten en loslaten. Want ook zonder Frank moeten we verder”, besluit Geert.