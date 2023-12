Voorzitter van Samana Geluwe Marleen Verhaeghe (68) overleden

In het AZ Delta Roeselare is Marleen Verhaeghe (68) uit Geluwe overleden. Ze maakte zich heel verdienstelijk voor het verenigingsleven in de Gapersgemeente. Marleen was voorzitter van de plaatselijke afdeling van Samana, vroeger Ziekenzorg.

Ze was bestuurslid van het ACV en gewezen bestuurslid van Femma. Tijdens de verkiezingen van 2008 en 2018 stond ze op de lijst van CD&V.

Drie kinderen

Marleen Verhaeghe was de weduwe van Roland Deleye. Hij overleed in november 2019. Het verlies viel Marleen bijzonder zwaar. Ze was de moeder van drie kinderen Mariska, Marinka en Mariando. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen. Marleen woonde in de Weidelaan op de wijk Witte Poort.