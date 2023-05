Voorzitter Jean-Pierre Mahu (74) van VV Koekelare sterft enkele uren na verloren promotiematch: “Hij voelde zich al de hele week niet goed”

Het eerste seizoen van VV Koekelare in tweede eindigt dramatisch. Enkele uren na het missen van de promotie naar eerste zakte voorzitter Jean-Pierre Mahu in elkaar. Een hartaanval werd de 74-jarige man fataal.

Samen met Chris Metsu stond Jean-Pierre Mahu in het jaar 2000 aan de wieg van VK Koekelare, een club die in vierde provinciale van start ging. De nieuwe ploeg werd gebouwd op de grondvesten van Atlas Koekelare, een club actief in het Brugse bedrijfsvoetbal.

In 2015 volgde een nieuwe stap in de geschiedenis van het Koekelaarse voetbal: VK en SV Koekelare smolten samen tot VV Koekelare met het stamnummer van de Stormvogels.

“Hij wou deze match absoluut niet missen en zou maandag naar de dokter gaan”

“Op provinciaal niveau is VV Koekelare een grote club met vijftien of zestien jeugdploegen én drie ploegjes in het G-voetbal”, verduidelijkt Stijn Metsu, kapitein van het eerste elftal. “Zelf ben ik altijd bij VV Koekelare gebleven uit respect voor mijn vader en voor voorzitter Jean-Pierre Mahu. Want voor het voetbal in Koekelare was Jean-Pierre een boegbeeld.”

Hartaanval

Dat voetbal is hem misschien ook een beetje fataal geworden. “Jean-Pierre voelde zich al een week niet honderd procent, hij had last aan z’n maag”, gaat Metsu verder. “Zondag wou hij absoluut de eindrondewedstrijd thuis tegen Westrozebeke (0-2-verlies, red.) bijwonen. Hij had z’n familie en ons beloofd om maandag naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan, om zich te laten onderzoeken. Jammer genoeg heeft hij die kans niet meer gekregen.”

Zondagavond rond 21 uur zakte de voorzitter van VV Koekelare in z’n woning in elkaar. Pogingen om hem te reanimeren hielpen niet meer. Na een zware hartaanval kwam alle hulp te laat. Voor de club een bijzonder zwaar verlies.

“De werking bij VV Koekelare is eigenlijk heel eenvoudig”, aldus Stijn Metsu. “Jean-Pierre stond in het voor het luik sponsoring, mijn vader voor het sportieve. Onze voorzitter was vertegenwoordiger voor het bedrijf De Waal uit Lokeren. Pas een half jaar geleden ging hij op pensioen. Een stap waarmee hij het moeilijk had. De Waal is één van onze sponsors, samen met heel wat bedrijven uit de bouwsector. Dat was de verdienste van Jean-Pierre. Veel te vroeg verliezen we onze voorzitter.”

Gezonde club

Vermoedelijk wordt Jean-Pierre Mahu, volgens de wens van de familie, in intieme kring begraven. De verderzetting van VV Koekelare komt niet in het gedrang. “Dankzij Jean-Pierre is dit een gezonde club”, besluit clubman Stijn Metsu. “Over het voortbestaan van de club maken we ons geen zorgen. Eerst gaan we ons verdriet een plaats proberen geven. Daarna zullen we bekijken hoe we het wegvallen van onze voorzitter invullen.” (HF)