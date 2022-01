Voormalige uitbater Ciné Liberty in Brugge is overleden

Op maandag 17 januari vindt in de Auli Servati in Oostende de uitvaart van Bruggeling Patrick Declerck plaats. De voormalige uitbater van Ciné Liberty in Brugge overleed op 9 januari.

Patrick Declerck werd op 31 januari 1953 in Brugge geboren. Deze elektrotechnicus was jaren actief als filmoperator en lanceerde zich in 1992 in de cinema-exploitatie, met de overname van Ciné Chaplin in de Zilverstraat in Brugge. Toen in 1993 Ciné Van Eyck in de Smedenstraat in Brugge werd meegesleurd in het faillissement van het Rex-concern (van de Antwerpse baron Georges Heylen) nam Patrick Declerck het handelsfonds en de inboedel over.

Samen met zijn broer Marc verwierf Patrick Declerck uit openbare verkoop het pand Zwart Huis in de Kuipersstrtaat in Brugge, waar hij na grondige verbouwingswerken in 1998 filmzaal Ciné Liberty, met 325 zitplaatsen, opende. In 1999 sloot hij Cine Chaplin en in 2002 Ciné Van Ecyk wegens onvoldoende rendabel.

Festivals

In Cinema Liberty werden vertoningen voor Brugse filmfestivals georganiseerd: Razor Reel, Cinema Novo, jeugdfilmfestivals. Door de komst van Ciné Lumière in De Republiek en Kinepolis in Sint-Michiels kreeg Ciné Liberty steeds minder toeschouwers. In 2017 sloot Patrick Declerck in alle stilte de deuren van zijn laatste Brugse bioscoop, een jaar later werd het pand verkocht en deels omgevormd tot horecazaak.

Patrick Declerck laat een boer (Marc) en een dochter (Claudia Carmen) achter. Zijn as zal worden verstrooid op de begraafplaats van Bredene dopr, waar hij net zoals zijn laatste cinema Liberty ‘vrij’ zal zijn.