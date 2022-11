Voormalige Meense schepen Yvette Cuvelier op 75-jarige leeftijd overleden

Op 29 oktober is Yvette Cuvelier op 75-jarige leeftijd overleden. Ze was voorzitster van Jong KAV en later KAV en zette zich ook als bestuurslid in voor Femma. Vanuit dat engagement werd ze ook politiek actief voor de toenmalige CVP in Menen. In 1994 leverde dat haar een schepenambt op.

Als schepen voor Sociale Zaken nam ze ontslag nog tijdens de legislatuur na strubbelingen binnen de partij.Yvette was gehuwd met voormalig brandweerman Daniël Callewaert. Uit het huwelijk werden met Björn, die in 1994 overleed, en Sven twee zonen geboren. Yvette had ook twee kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vond plaats op zaterdag 5 november in de St.-Bavokerk te Lauwe.