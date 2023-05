Voormalige bakkerin van De Ruiter Agnes Lefere (96) overleden

Op vrijdag 5 mei is Agnes Lefere (96) overleden in het woonzorgcentrum Westerlinde in Roeselare. Agnes was vooral op wijk De Ruiter erg bekend.

Samen met haar man Maurice Buysse baatte ze jarenlang de plaatselijke bakkerij uit. Ook bij voetbalclub KSV De Ruiter was Agnes geen onbekende. Maurice was één van de pioniers van de wijkclub. Het koppel was vroeger eigenaar van campus A van KSV De Ruiter.

Fietsen met Roger De Vlaeminck

Agnes verbleef de voorbije vier jaar in woonzorgcentrum Westerlinde in Roeselare. In het bijzijn van haar zus Leona en wielericoon Roger De Vlaeminck keerde ze nog terug naar bakkerij De Ruiter. Daar haalde Agnes, die dementie had, nog enkele mooie herinneringen op. De uitvaartplechtigheid voor Agnes gaat door in intieme kring.