Voormalig Waregem Koerse-topman Joseph Van den Broecke overleden

Joseph Van den Broecke is overleden. De advocaat was jarenlang een van dé grote roergangers achter Waregem Koerse. Hij werd 87 jaar.

Joseph Van den Broecke is een begrip in Waregem en bij uitbreiding in de hele paardenwereld. In de jaren zeventig raakte Meester Van den Broecke, zoals hij respectvol genoemd werd, bij de Koninklijke Waregemse Koersvereniging betrokken en zou er tientallen jaren mee de lijnen uitzetten.

Joseph woonde pal naast de Gaverbeekhippodroom, waar hij ook zijn advocatenkantoor had ondergebracht. Samen met wijlen baron Jean Casier zette hij Waregem Koerse bij het brede publiek op de kaart. Hij was mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de infrastructuur van zijn geliefde hippodroom en een van de drijvende krachten achter het sportieve luik.

Tot 2015 was hij directeur-generaal bij de organisatie van de bekendste paardenrace van ons land, maar was ook bestuurslid van de Ren- en Rijvereniging en voorzitter van de Felix De Ruyckstichting. Die stond tot 2015 in voor de organisatie van het drafrennen in Waregem.

Mee aan de wieg van Hippologia

Waregem Koerse bleef evenwel altijd zijn grootste passie. Onder impuls van Joseph Van den Broecke verbonden grote sponsors hun naam aan het evenement en ging ook het niveau verder omhoog. Van 1985 tot 1989 werd Waregem Koerse zelfs live op de toenmalige BRT uitgezonden.

© BELGA

In de zomer van 2014 werd Joseph Van den Broecke op zijn 79ste door een herseninfarct getroffen. Hij vocht echter terug en stond mee aan de wieg van Hippologia, de multifunctionele nieuwbouw die de Gaverbeekhippodroom nu domineert.

Een broodnodige investering, volgens Joseph. In augustus 2013 hamerde hij in onze krant nog op het belang van de komst van een nieuw multifunctioneel tribunegebouw. “Voor Waregem Koerse dringt de tijd echt. Onder de huidige vorm wordt de organisatie onbetaalbaar. Zonder die nieuwe tribune dreigen we een gewone bedoening te worden, zonder de allure van nu.”

Profetische woorden, want Hippologia heeft Waregem Koerse een pak extra cachet gegeven.

Beroerte

Vorige week werd Joseph Van den Broecke door een beroerte getroffen. Dinsdag 18 oktober is hij aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd op 27 februari 1935 in Gent geboren.

Er wordt in besloten kring afscheid genomen.