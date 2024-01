Voormalig voorzitter IJzerbedevaartcomité Lionel Vandenberghe overleden

Op tweede kerstdag overleed Lionel Vandenberghe (80), voormalig voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, vredesactivist en ijveraar voor een beter Vlaanderen. Hoewel hij al jaren in het Antwerpse woonde en daar ook overleed, vergat hij nooit zijn West-Vlaamse roots en was het zijn wens om begraven te worden in zijn geboortestreek, op het kerkhof van Houtem. Dat gebeurt op zaterdag 6 januari.

Lionel Vandenberghe werd geboren in Houtem als zoon van een Vlaamse vader en een Hongaarse moeder. Lionel engageerde zich in allerlei verenigingen die tot de ‘klassieke’ Vlaamse Beweging behoorden. In 1975 werd hij lid van het IJzerbedevaartcomité. Hij was in die periode directeur van de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA). In 1980 werd hij bestuurder van het IJzerbedevaartcomité en in 1988, onder impuls van toenmalig voorzitter Paul Daels, ondervoorzitter. Na het onverwachte overlijden van Daels in 1989 werd Lionel voorzitter. Dat bleef hij tot 2002.

Hij stond mee aan de wieg van het Festival Ten Vrede en gaf groen licht voor het Historisch Pardon dat Frans-Jos Verdoodt in 2000 formuleerde over de foute keuzes die het toenmalige comité maakte tijdens het interbellum en WOII. Hij zorgde er mee voor dat de extreemrechtse greep naar de macht in het comité werd tegengehouden. Van 2003 tot 2007 engageerde Vandenberghe zich als senator in de Vlaamse links-liberale partij Spirit van onder meer Bert Anciaux. “Hij was een warm mens van Bachten de Kupe, met het hart op de juiste plaats, bekommerd om het welzijn van zijn medemensen en om het familiale geluk”, zegt schepen Guido Hoste.

Beschermer

Schepen Hoste koestert de herinneringen aan Lionel. “Hij was een grote beschermer van de Vlaamse cultuur, waarvan hij vond dat die wereldwijd gerespecteerd moest worden. Voor mij was hij een echte Vlaamse vredestichter. Wat me altijd is bijgebleven na onze gesprekken: Lionel was enorm begaan met de vrede onder alle volkeren en die boodschap wilde hij overbrengen. Hij was een Vlaming in hart en nieren, ijverde voor zoveel mogelijk autonomie van Vlaanderen, zonder anderen te kwetsen. Het deed me plezier dat ik hem regelmatig opmerkte in de mis als hij hier in de streek was”, aldus schepen Hoste. (MVO)