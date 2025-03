Voormalig trainer en speler van FC Lendelede Jimmy Dewerchin (54) is overleden

Voormalig trainer en speler van FC Lendelede Jimmy Dewerchin is op maandag 3 maart in de Sint-Jozefskliniek in Izegem op 54-jarige leeftijd overleden aan een ongeneeslijke ziekte. Jimmy was in zijn jonge jaren speler en nadien ook nog trainer bij FC Lendelede.

Jimmy werkte vroeger bij Nelca. “Toen dat bedrijf failliet ging, was het niet gemakkelijk voor Jimmy om een nieuwe job te vinden en dan kon hij als 50-plusser toch nog via ‘De Waak’ in Kuurne aan de slag bij Thermote-Vanhalst”, zegt zijn vrouw Natacha Labaere. “Jimmy was jaren speler van FC Lendelede en ook een tijdje trainer. Sinds drie jaar ging het niet goed met zijn gezondheid. De zaterdag vóór zijn overlijden werd hij nog overgebracht naar de Sint-Jozefskliniek, waar hij de maandag erop overleed.”

Jimmy bleef zijn ganse leven een grote supporter van FC Lendelede. “Hij ging tot vóór enkele maanden nog altijd naar de wedstrijden van zijn geliefde club kijken.”

Jimmy en Natacha hebben twee kinderen: Cheyenne (echtgenote Aladin Tlili) én Dwight (vriendin Alanis). Jimmy was de opa van Idriss. De familie neemt op maandag 10 maart om 14 uur afscheid van Jimmy op de begraafplaats van Lendelede, waar zijn as wordt verstrooid.