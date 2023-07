Voormalig Stadens schepen Daniel Parmentier (91) overleden

In Oostnieuwkerke is voormalig schepen Daniel Parmentier op 91-jarige leeftijd overleden.

Daniel Parmentier werd in Oostnieuwkerke geboren op 23 augustus 1931 en overleed er op dinsdag 11 juli in woonzorgcentrum De Oever. Daniel was de weduwnaar van Simonne Maddens die in 2017 overleed. Hij was de vader van Christine, Luc en Geert en van Marleen en Dirk die allebei reeds overleden zijn.

12 jaar schepen

Daniel startte zijn politieke carrière nog voor de fusies. Hij zetelde toen als gemeenteraadslid in Oostnieuwkerke. Na de fusie met Staden en Westrozebeke bleef hij zich verder engageren binnen de CVP, het huidige CD&V. Daniel was 12 jaar schepen en eindigde zijn carrière in 1994 als eerste schepen. De uitvaartplechtigheid vindt op donderdag 20 juli om 10 uur plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oostnieuwkerke. (BCH)