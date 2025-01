Voormalig schepen en OCMW-voorzitter Roland Rigole (79) uit Spiere-Helkijn is overleden: “Hij was altijd beschikbaar voor de burgers”

Roland Rigole werd geboren op 28 december 1945 en overleed op donderdag 30 januari 2025. Hij werd 79 jaar.

“Met droefheid vernamen we het plotse overlijden van voormalig schepen en OCMW-voorzitter Roland Rigole. Dit is een groot verlies voor Spiere-Helkijn. Hij was een grote meneer die zich belangeloos inzette voor de zwakkeren”, vertelt burgemeester Mathias Goos. “Voor velen was hij ook gekend als ‘meester Rigole’ die tot het jaar 2000 schooldirecteur was van de toenmalige gemeenteschool ‘de Polyglot’.”

“Roland was van 1989 tot 2000 OCMW-voorzitter, van 2001 tot 2012 schepen en werd vervolgens opnieuw OCMW-voorzitter van 2013 tot 2018.”

Administratieve duizendpoot

“We zullen ons Roland altijd herinneren als een administratieve duizendpoot die steeds klaarstond om mensen te helpen. Gedurende vele jaren ondersteunde hij de inwoners bij het invullen van de personenbelasting, beginnende zelfstandigen op weg helpen, verenigingen steun en juridisch advies geven, … Hij was altijd beschikbaar voor de burgers. Iedereen kende Roland”, aldus nog burgemeester Goos.