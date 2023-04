Voormalig Roeselaars volleyballer Brecht Dewyspelaere op amper 31-jarige leeftijd overleden

Voormalig volleyballer Brecht Dewyspelaere (31) is op paaszaterdag plots overleden. De Roeselarenaar, die sinds kort samen met zijn vriendin in Waregem woonde, stopte vorig jaar als speler, maar was nog steeds een gekend en geliefd gezicht in de West-Vlaamse volleybalwereld. Hij begon z’n carrière bij de jeugd van Knack Roeselare en was bijna tien jaar lang een vaste waarde bij VT Marke-WeBis. Enkele ex-ploegmakkers getuigen over Brecht.

Brecht Dewyspelaere zag het levenslicht in Roeselare op 17 januari 1992. Hij speelde al van jongs af aan bij Knack Roeselare, belandde in het seizoen 2009-2010 in de eerste ploeg en werd ermee kampioen. Nadien kwam hij uit voor Marke-Webis Wevelgem, waar hij tien jaar lang speelde. Zijn ex-ploegmakkers zijn aangeslagen door het tragisch nieuws.

Topkerel

“Toen ik zaterdag het nieuws hoorde stond de wereld stil. Ik geloofde het niet”, reageert Lars Maddens. Hij speelt bij VT Marke-WeBis en kent Brecht al tien jaar. “We zijn daarop met iedereen bij elkaar gekomen in een café in Marke om te rouwen. We hebben minstens zes jaar samen gespeeld.”

“Hij was een topkerel. Altijd klaar om te helpen, altijd boordevol geloof in de club. Hij was in de fleur van z’n leven en woonde net samen met zijn vriendin Anouk. En april beloofde voor Marke-Webis een topmaand te worden dankzij de bekerfinale en de kampioenenmatch op 23 april. Brecht zou er zeker bij geweest zijn. En nu zal hij er in al onze gedachten bij zijn.”

Gemis

Het gemis bij de West-Vlaamse volleybalclub is groot, want Dewyspelaere was bijna een vol decennium een van de vaste waardes. Na zijn jeugd bij Knack Roeselare was hij ook enkele seizoenen actief bij Doskom Moorslede, waarna hij in het seizoen 2012-2013 startte bij Marke-WeBis.

Vorig jaar besloot hij, onder meer door schouderblessures, afscheid te nemen. Zo had hij meer tijd om te fietsen, zijn nieuwe grote passie. Al bleef hij tegelijk ook de allergrootste supporter van zijn oude club. Geen enkele thuismatch miste hij, terwijl ook de vriendschapsband met spelers erg sterk bleef.

Hij was nog altijd heel graag gezien en was zelfs bezig met het vrijgezellenfeest van een van zijn ploegmaats te plannen. “Het is een troost dat hij overleden is terwijl hij deed wat hij het liefste deed”, aldus nog Lars.

Fietsrit

Tijdens een fietsrit zaterdagvoormiddag werd Brecht plots onwel. “Het is onwezenlijk dat hij er niet meer is”, reageert zijn oude trainer Dieter Vandenbroucke. “Recent nog hadden we afgesproken dat we eens samen zouden gaan fietsen. Al wist ik niet zeker of ik hem ging kunnen bijhouden.”

“Hij was enorm gedreven in z’n sport. Toen hij nog volleybalde ging hij zelfs vaak voor de trainingen eerst nog gaan fitnessen. Hij was iemand die diepging tijdens het sporten. Misschien soms iets te diep, al ga ik me daar niet over uitspreken. Feit is dat het een straffe atleet was. Hij had net het volledige parcours van de Ronde gefietst.”

Nooit opgeven

Ook kapitein Louis Vandecaveye omschrijft Brecht als een heel gedreven sportman: “Brecht wou in alles de beste zijn. Opgeven stond niet in z’n woordenboek. Zowel professioneel, hij werkte als zonemanager bij Alpro, als op privévlak bleef hij z’n grenzen verleggen. Er stonden geen remmen op. Met een fietsritje rond de kerk moest je bij hem niet afkomen. Hij was zelfs volop aan het trainen voor La Cannibale: een loodzware fietstocht van 173 kilometer met zes cols, waaronder twee keer de Ventoux.”

Minuut stilte

Op paasmaandag speelt de ex-ploeg van Brecht de bekerfinale in De Haan. Daar zal een minuut stilte gehouden worden. “Of we overwogen hebben de bekerfinale niet te spelen? De voorzitter heeft me dezelfde vraag gesteld, maar we gaan wel degelijk spelen. Het zal heel vreemd aanvoelen, maar de wil en de drive om te winnen zal groot zijn. Precies omdat die drive ook altijd zo groot was bij Brecht. We gaan het beste van onszelf geven. Voor Brecht”, stelt Louis Vandecveye.

De club plant ook een eerbetoon aan Brecht tijdens hun laatste thuismatch op 23 april, al ligt nog niet vast hoe dat aangepakt zal worden. (Sam Vanacker)