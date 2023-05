Voormalig priester Jacques Perneel overleden

In de nacht van maandag op dinsdag is in het KEI priester op rust Jacques Perneel (80) overleden. Jacques Perneel werd op 25 maart 1943 in Izegem geboren. Het was ook daar dat hij op 13 juli 1968 in zijn 25ste levensjaar tot priester werd gewijd.

Tussen 1968 en 1981 was Jacques Perneel leerkracht in Menen, vervolgens was hij acht jaar medepastoor van Hooglede en drie jaar parochiepriester in Bissegem. In 1991 stuurde de bisschop hem naar Alveringem, waar hij een jaar parochiepriester van Beveren en Gijverinkhove is geweest.

Omdat in 1992 de pastoor van Hoogstade overleed, kwam er een kleine reorganisatie. Gijverinkhove en Hoogstade werden de bevoegdheid van Michel Nuttens, Perneel kreeg Beveren en Stavele. Maar met het vertrek uit Alveringem van Antoon Petillion werd Jacques Perneel in 2008 benoemd tot pastoor-moderator van de federatie Alveringem. Met Leisele, Izenberge, Alveringem, Beveren en Stavele had hij plots vijf actieve parochies.

Pensioen

Wegens gezondheidsredenen ging Jacques Perneel in 2011 met pensioen. Hij bleef wel hulppriester onder de nieuwe pastoor Jan Duijvejonck en werd in 2013 ook benoemd tot aalmoezenier van wzc ’t Hoge waar hij tot aan de corona-uitbraak tweewekelijks de mis opdroeg.

Levensgenieter Jacques Perneel – die in de Roesbruggestraat een gemeentelijke pand bewoonde – had de laatste jaren een fragiele gezondheid. Hij stierf in de nacht van maandag op dinsdag in het KEI in Nieuwpoort. “Jacques contacteerde mij zowat twee weken geleden en vertelde me dat het niet goed ging”, reageert Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe die een persoonlijke vriend was. “Ik bezocht hem vorige week dinsdag en we hadden nog een goed gesprek.” De voormalige parochiepriester wordt op woensdag 24 mei om 10.30 uur in Beveren begraven.