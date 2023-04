Voormalig priester Dochy overleden

Op maandag 17 april is priester Germain Dochy overleden in Roeselare. Hij werd geboren in Sint-Eloois-Winkel op 14 november 1938 als oudste van 2 zonen in een landbouwersgezin.

Germain studeerde aan het Sint-Jozefscollege van Izegem en volgde daarna een priesteropleiding aan het seminarie in Brugge. Op 24 juli 1963 werd hij in zijn geboorteplaats tot priester gewijd. In datzelfde jaar begon hij te werken in het College Onbevlekte Ontvangenis in Veurne. Hij gaf er les en was er ook surveillant.

Lange loopbaan

17 jaar later, in 1980, werd hij medepastoor in Gistel. Op 17 juli 1988 werd Dochy benoemd als pastoor in Kortemark en nam hij zijn intrek in de gekende witte pastoriewoning in de Pastoor Blanckestraat. In maart 2005 werd hij pastoor en moderator van de federatie Kortemark Krekedal. Hij kreeg zijn eervol ontslag op 24 augustus 2016 en ging op 1 oktober van datzelfde jaar met pensioen, na 28 jaar parochieherder geweest te zijn in Kortemark waar hij ook zijn 53 jaar durende priesterloopbaan afsloot.

Pastoor Dochy was een van de laatste priesters die gekleed ging in zwart priesterpak en witte collar. Tijdens zijn laatste jaar haalde hij de media, doordat hij niet verlegen zat om een krasse uitspraak over andere godsdiensten.

Maandag uitvaart

Dochy was de laatste parochiepriester die de voormalige woning van pastoor Karel Blancke bewoonde. Na zijn vertrek kreeg het huis een culturele bestemming.

Germain Dochy verbleef tot kort voor zijn overlijden in woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. De uitvaart van de voormalige Kortemarkse priester vindt plaats op maandag 24 april om 10.30 uur in de Sint-Eligiuskerk in Sint-Eloois-Winkel. (JDK)