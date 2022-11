Voormalig Oostends schepen Staf Cattoor overleden op 75-jarige leeftijd

In Oostende is Staf Cattoor, ex-schepen en erevoorzitter van Turnvereniging Willen Is Kunnen, op dinsdag 8 november, op 75-jarige leeftijd overleden. Staf was gehuwd met Ingrid De Putter, vader van drie kinderen, opa van vier kleinkinderen en één achterkleinkind.

Staf was beroepshalve meer dan 30 jaar actief als werkopzichter bij Bruggen & Wegen. Staf zetelde van 1983 tot 1988 en van 1995 tot 1997 als gemeenteraadslid en fractieleider voor de CVP. Daarna werd hij drie jaar schepen van sport. Na 16 jaar afwezigheid in de politiek werd hij opnieuw gemeenteraadslid voor N-VA.

Willen is Kunnen

Staf Cattoor was ook 64 jaar lang lid van Turnclub Willen is Kunnen. Hij startte in 1958 als trommelaar. In 1965 werd hij tamboer-majoor en tot in 1984 was hij voortrekker van de drumband. Vanaf 1985 tot 2020 fungeerde hij ook als algemeen voorzitter van WIK. Als erevoorzitter bleef hij nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de club.

Na zijn hulde in september 2021 werd hij ziek en in december 21 werd hij opgenomen in WZC ‘t Ponton. Zijn gezondheid ging meer en meer achteruit, tot hij onverwachts op 8 november overleed. Uur en datum voor het afscheid van Staf Cattoor zijn nog niet bekend. (FRO)