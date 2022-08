Voormalig OCMW-voorzitter en volksvriend Wilfried Laureys uit Stavele overleden

Op zondag 21 augustus is thuis – omringd door zijn geliefde gezin – Wilfried Laureys (78) overleden. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Wilfried was lid van de politieke partij Gemeentebelangen en bekleedde net geen twintig jaar de belangrijke functie van OCMW-voorzitter.

“Wilfried is gisterenvoormiddag thuis overleden”, vertellen zijn echtgenote Lena Coevoet en dochter Kristel. “Hij was uitgeput van de vele behandelingen en chemo’s die hij de voorbije zes jaar heeft ondergaan. In de beginjaren na zijn diagnose sloegen die nog aan, maar de laatste maanden was hij meer en meer einde krachten. Hij heeft gelukkig niet al te veel pijn geleden en we hebben hem met veel liefde omringd. Wij zijn een hechte familie. Dit is hard voor ons.”

Voorzitter

In 1988 startte de politieke loopbaan van Wilfried en die duurde 31 jaar. Hij bekleedde van 1989 tot 2007 de belangrijke functie van voorzitter van het OCMW. “Ik heb veel meegemaakt in die periode, lastige maar gelukkig ook vele mooie momenten”, zei hij daarover.

Met de verkiezingen van oktober 2018 behaalde Wilfried na een intensieve campagne – en dat op zijn 76ste – nog 598 voorkeurstemmen, goed voor een zetel in de OCMW- en gemeenteraad. Eind 2019 nam hij vrij onverwacht ontslag uit de politiek. Zijn ziekte moet hem toen al parten gespeeld hebben.

Dat Wilfried vergroeid was met zijn woonplaats Stavele bewijst het indrukwekkend lijstje van verenigingen waarvan Wilfried zo lang als mogelijk voorzitter is geweest: Okra, het zaalcomité, het feestcomité, het centraal kerkbestuur en de goed draaiende Stavelse speelpleinwerking waarvan hij de oprichter is.

Minzaam man

“Ik bezocht Wilfried voor het laatst een maand geleden”, zegt partijgenoot burgemeester Liefooghe. “Hij was verzwakt, maar zoals altijd was hij zeer geïnteresseerd in de Alveringemse politiek en in onze partij. Het verheugde hem ook dat ‘zijn’ speelpleinwerking het zo goed stelde. Uiteraard was Wilfried mij zeer genegen. Hij was positief, minzaam, oprecht en echt geïnteresseerd in de ander. Hij nam de tijd om te luisteren en deed dus heel anders aan politiek dan dat bij sommigen het geval is.”

Echtgenote Lena geeft nog mee dat mensen haar echtgenoot deze week in het funerarium Demuys in Poperinge zullen kunnen groeten en dat zijn uitvaart komende zaterdag in de kerk van Stavele plaatsvindt.