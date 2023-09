Voormalig Krak van Zonnebeke Marcel Reynaert overleden

In woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper is Marcel Reynaert op vrijdag 22 september overleden. De Geluveldnaar werd in 2013 nog verkozen tot Krak van Zonnebeke door de lezers van deze krant.

Marcel werd geboren in Geluveld op 30 oktober 1941. Hij was de echtgenoot van Godelieve Verfaillie, de vader van Geert en Ann Reynaert-Rogge, Johan en Dorothée Reynaert-Windels, Stefan en Griet Reynaert-Vander Meiren en grootvader van Gertjan, Hannelore, Emmet en Saartje, Pia, Febe, Mauro. Met het overlijden van Marcel verdwijnt een van de bekendste figuren in Geluveld. Hij heeft zich altijd enorm ingezet voor het verenigingsleven in zijn dorp. Zijn populariteit kwam tot uiting toen hij tot Krak van ons blad werd verkozen in 2013. Op zijn zestiende trok Marcel mee met zijn vader, die bierhandelaar was, maar ook de melk bij de boeren ophaalde. Na zijn legerdienst nam Marcel de zaak van zijn vader over.

Kort na hun huwelijk namen Marcel en Godelieve hun intrek in café Moderne in de Zegestraat in Geluveld. Het café was de pleisterplaats voor tal van verenigingen. In de jaren ‘60 en ‘70 was café Moderne de draaischijf van de Kantienhoek. Na het overlijden van Marcels ouders verlieten ze het café en namen ze hun intrek in zijn ouderlijke woning in de Menenstraat. Toen hij 65 jaar werd, stopte Marcel met de bierhandel, maar hij bleef actief in het verenigingsleven.

De verenigingen waar hij bestuurslid, medestichter of lid van was, zijn talrijk. Zo was hij heel lang secretaris van de vinkenmaatschappij De Blauwbekken, bestuurslid van BS Geluveld, lid van kaarterclub De Manie, Okra en vroeger van het wijkcomité. De laatste tijd was zijn gezondheid verzwakt en hij is rustig ingslapen in het bijzijn van zijn naaste familie. De uitvaartplechtigheid rondom de asurne vindt plaats op zaterdag 30 september om 10.30 uur in de-Sint Margarethakerk in Geluveld. Aansluitend volgt de plaatsing in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats in Geluveld. (NVZ/Begraf. Derveaux)