Voormalig Knokke-Heists raadslid Max Szechtman (66) overleden

Max Szechtman, voormalig gemeenteraadslid van Knokke-Heist, is na een lange strijd tegen longkanker overleden in het AZ Zeno. Hij werd 66 jaar.

Max Szechtman was geboren op 30 juli 1956 in Brussel en getrouwd met Ratiani Eliso. Samen hadden ze drie kinderen: Natan, Elliott en Eliza. Max was gemeenteraadslid van 2007 tot en met 2012. Daarnaast was hij een begenadigd ondernemer in textiel en immo sinds 1978. Hij baatte in de Piers de Raveschootlaan ook een pizzazaak uit. In 2006 werd hij raadslid voor lokale economie en voor de VZW Toerisme. Daar stond hij bekend om zijn grote inzet voor de lokale ondernemers. Daarnaast richtte Max in 2008 Kneistikrant op om lokaal nieuws en informatie te verspreiden.

Max wordt begraven op vrijdag 28 juli op het kerkhof van de Mutuelle Juive d’Inhumation in de gemeente Kraainem.