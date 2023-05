Voormalig journalist Filip Lecluyse (66) overleden

Thuis in Kuurne is de voormalige journalist Filip Lecluyse overleden. Hij kampte al een tijd met gezondheidsproblemen. Vele jaren heeft hij voor verscheidene kranten gewerkt, waaronder ook voor Krant van West-Vlaanderen/Kortrijks Handelsblad. Hij is 66 jaar geworden.

Filip is op 18 november 1956 in Kuurne geboren en groeide er ook op. Na zijn middelbaar aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk studeerde hij secretariaat-moderne talen aan Hantal in Kortrijk. Hij werkte eerst als bediende bij het staaldraadbedrijf Bekaert in Zwevegem en bij de firma Mol in Hooglede. Daarna rolde hij de journalistiek binnen.

Hij schreef freelance voor Het Nieuwsblad en werd daarna beroepsjournalist bij Gazet van Antwerpen die toen nog een kantoor had in Kortrijk. In de jaren negentig werd de West-Vlaamse editie van de Antwerpse krant stopgezet. Filip werkte dan een tiental jaar voor de editie Kortrijk van Krant van West-Vlaanderen. Eind jaren negentig trad hij in dienst bij de communicatiedienst van het OCMW in Kortrijk waar hij onder meer ook aan diverse publicaties meewerkte. Ontelbare interviews in culturele maar ook andere middens heeft hij afgenomen. Sinds drie jaar was Filip met pensioen. Hij bleef tot voor kort nog interviews schrijven voor de Kuurnse editie van Kerk & Leven.

Cinefiel

Filip Lecluyse was ook algemeen bekend als een filmkenner-cinefiel. Films waren zijn grote passie van kindsbeen af. Hij zag soms in de bioscoop vijf films per week. Dat moeten er in totaal zo’n 30.000 films geweest zijn. Hij was ook een levende filmencyclopedie. Over regisseurs en acteurs wereldwijd wist hij alles te vertellen. Hij was ook thuis in alle bioscopen in West-Vlaanderen en ook erbuiten. Hij kende alle uitbaters en in het bijzonder met de familie Bert had hij een sterke band. Wijlen Albert Bert was voor hem als een vader. Bij de opening van Kinepolis in 1997 met Mr. Bean stond Filip als het ware op de eerste rij.

Filip was ook jazzliefhebber en trouw bezoeker van het festival Alcatraz in Kortrijk. Een andere passie was de Franse literatuur. In het AZ Groeninge las hij in het Frans nog boeken van Victor Hugo. Vorige week vrijdag kon hij na een wekenlang verblijf in het ziekenhuis naar huis in de Mierendreef in Kuurne maar maandagavond is hij er overleden. Filip was getrouwd met verpleegster Kristien Ghekiere. Ze hebben een dochter, Lien (met Charles-Henry Vandenabeele) die in Kruisem woont, en een kleindochter, Marthe.

Het afscheid vindt plaats in de aula van het uitvaartcentrum Vanwynsberghe in Kuurne op dinsdag 6 juni om 14 uur.

