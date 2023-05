Voormalig Jabbeeks gemeenteraadslid Monique Verburgh (71) overleden

In het AZ Sint-Jan in Brugge is op donderdag 4 mei het voormalige gemeenteraadlid uit Jabbeke Monique Verburgh overleden. Ze was al enige tijd ziek en werd 71 jaar.

Monique Verburgh werd geboren op 14 december 1951 in Brugge. Ze groeide op in Jabbeke, de gemeente waar ze ook in de plaatselijke politiek stapte. Monique was kandidaat op de VLD-lijst en werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 rechtstreeks verkozen, waarna ze een termijn van zes jaar zou zetelen. Bij de daaropvolgende verkiezingen was ze geen kandidaat meer.

Monique was weduwe van Freddy Barremaecker. Haar echtgenoot overleed al in 2014. Het echtpaar had vier kinderen en ook de kleinkinderen delen in het verdriet. Sterkte aan de familie en vrienden vanwege de redactie.