Voormalig griffier André Vanden Bussche overleden

Op dinsdag 11 januari is voormalig griffier bij de rechtbank in Brugge André Vanden Bussche (84) overleden. Als griffier was hij jarenlang nauw betrokken bij de organisatie van de verkiezingen in het arrondissement Brugge-Oostende.

André Vanden Bussche werd geboren op 31 maart 1936 in Brugge en beleefde er ook zijn jeugd. Naar aanleiding van zijn huwelijk met Mariette Dalle kwam hij in Damme centrum wonen, meer bepaald naast de toenmalige herberg Hertog van Brabant. André Vanden Bussche studeerde voor binnenhuisarchitect aan het Sint-Lucasinistituut in Gent en tekende en werkte in die hoedanigheid veel voor onder andere de kunstenaar Paul Klein die toen in Damme woonde en werkte.

Toch koos hij uiteindelijk voor een loopbaan bij het ministerie van Justitie en werd griffier bij de rechtbank in Brugge. In die zin was hij steeds nauw betrokken bij de federale, provinciale en gemeenteraadsverkiezingen in het arrondissement Brugge-Oostende. André Vanden Bussche stond zo veel ambtenaren met raad en daad bij tijdens de organisatie van de verkiezingen.

“André bleeft daarnaast erg vertrouwd met het artistieke milieu in Damme”, weet voormalig Dams directeur van Toerisme Bert Van Haecke.

VVV Damme

“Zo kende hij goed de flamboyante kunstenaar Medard Tytgat, die het restaurant De Lamme Goedzak opstartte maar op de bovenverdieping zijn atelier had. De ‘Bruggeling André’ werkte zich als ‘aangespoelde’ snel in het Damse gemeenschapsleven en werd een bijzonder graag geziene figuur.

“Hij blies de VVV Damme (vereniging ter promotie van het toerisme, red.) nieuw leven in als secretaris, na de fusie tot ‘groot Damme’ in 1977, met schepen Frank Dousselaere als voorzitter. Toen de Stad Damme Huyse de Grote Sterre kocht van de Brugse stichting Marcus Geerard, werkte hij actief mee aan de maandelijkse tentoonstellingen op de benedeverdieping van de Sterre en aan de aanzet tot het Uilenspiegelmuseum.”

André’s echtgenote Mariette runde in Damme lange tijd een Waeslandia-voedingswinkel uit, toen er in het historische centrum van Damme nog meerdere kruidenierszaken, een bakker een beenhouwer en zelfs benzinepompen waren. Mariette en André kregen één zoon, Tom, die als hoofdgriffier bij de rechtbank in Brussel werkt. André Vanden Bussche wordt in intieme kring begraven. De redactie biedt haar blijken van medeleven aan de nabestaanden aan.

(PDV)