Voormalig gemeentesecretaris en historicus Lucien Van Acker (96) uit Ardooie is overleden

Gewezen gemeentesecretaris en historicus Lucien Van Acker is overleden. Hij werd 96 jaar. Het overlijden van Lucien is een verlies voor de familie in de eerste plaats, maar ook voor Ardooie. Het verliest een icoon die decennialang zijn stempel zette binnen de gemeente.

Op 24 april 1928 werd Lucien geboren in een onderwijzersfamilie en hij sloeg ook deze richting in en verbond zich aan de gemeenteschool. Daar werd hij weggeplukt om gemeentesecretaris te worden. Hij bleef dit tot aan zijn pensioen en werkte samen met de burgemeesters Sercu, Maeseele, Dewitte en Callens, alsook met dienstdoend burgemeester Marcel Steen. Hij was eveneens eresecretaris van het OCMW.

Lucien maakte zich eveneens verdienstelijk in diverse organisaties, zoals het kerkbestuur.

Kennis over Ardooie

Binnen en buiten de gemeente zal Lucien bekend blijven als een historicus, die met kennis van zaken heel wat inzicht kon geven over de geschiedenis van de gemeente en de brede regio. Ter zake bouwde hij een rijk gestoffeerd archief op in zijn woning aan de Beverensestraat.

In Ardooie schreef hij verschillende uitgaven met historische waarde of werkte hij dankzij zijn deskundigheid en kennis aan mee. De geschiedenis van de Landelijke Gilde, het vrij onderwijs in de gemeente, de missie werking, … het zijn enkele voorbeelden.

Als voorzitter stond hij mee aan de wieg van de Heemkundige Kring. Elk jaar pende hij met veel kennis één of meerdere bijdragen neer in het jaarboek. Hij had ook de gave van het woord en gaf vaak voordrachten over historische feiten.

Hij stelde zijn kennis eveneens ten dienste van de Biekorf, waar hij hoofdredacteur was en het Manneke uit de Mane.

Lucien is overleden in Ardooie, waar hij verbleef in woonzorgcentrum BEN. Hij was de weduwnaar van Agnes de Mûelenaere, die in 2008 overleed.