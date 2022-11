Voormalig gemeenteraadslid en Open-VLD voorzitter Modest Derho overleden

Modest Derho (88) overleed vorige nacht in zijn slaap. Modest woonde samen met zijn echtgenote Ginette Catteeuw (85) in de Zwevezelestraat in Lichtervelde. Ze hebben twee dochters, Birgit, gehuwd met Rudy Vanwalleghem en Ingrid, gehuwd met Luc Dokus. Hij werkte in het leger, en een korte periode als leerkracht. Modest was actief in de politiek van 1988 tot 2018, 27 jaar als gemeenteraadslid en drie jaar als OCMW raadslid.

Ook met zijn kleindochter Jessie Vanwalleghem (35) stond hij op de gemeenteraadslijst. “Modest wilde altijd mensen helpen, dat bleef hij volhouden tot het einde van zijn lange politieke carrière. Eens hij niet langer actief was in de politiek bleef hij meer thuis bij zijn vrouw Ginette, of gingen ze samen logeren in hun studio aan zee. Vroeger ging hij al eens graag naar de kaarting. Ik ben hem zelf nog gaan ophalen met de ambulance vorige week. Hij is gestorven van ouderdom, zijn hart was op.”

Noel Vlaemynck, voorzitter van Open VLD Lichtervelde is blij dat hij heeft kunnen samenwerken met Modest, al was het maar een korte periode: “Modest nam in 2017 enkele maanden de functie over als interim voorzitter. Hij was een persoon met dossierkennis en was voor de partij de begrotingsspecialist bij uitstek. Hij heeft voor veel mensen heel veel betekend.” Op 1 mei dit jaar vierde Open VLD hun 50-jarige bestaan. “Modest zei mij dat hij een gelukkig man was omdat hij dit nog kon meemaken ondanks zijn mindere gezondheid. Hij waagde zich die dag aan een dans met zijn vrouw Ginette, en kon een praatje maken doen met Herman De Croo, minister van Staat, die aanwezig was op het jubileumfeest. Zelfs na de politieke loopbaan van Modest was de interesse nog even groot over de politiek en het reilen en zeilen van de partij. Ik kan in deze korte periode alleen maar zeggen dat ik gelukkig mag zijn die enkele jaren met hem te mogen samenwerken in de goede en moeilijke momenten die het leven kent of tekent”, besluit Noel.

Modest Derho was actief in de gemeentepolitiek vanaf 1988 bij de Burgersgilde, b-gilde en gemeentebelangen, hij was meerdere jaren lid van het regiobestuur van Open VLD Roeselare-Izegem-Tielt, hij werd politiek verkozen voor Open VLD van 2006 tot 2018 en was kabinetsmedewerker van Staatssecretaris Louis Bril. Daarnaast nam hij in zijn politieke loopbaan ook deel aan de provincieraadsverkiezingen voor de Liberale partij.

Van 1983 tot 1994 was hij voorzitter van de muziekvereniging van de Burgersgilde, voorzitter van VZW de Burgersgilde en voorzitter van kaartersclub De Lustige Kaarters tot in 2017.