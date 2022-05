Voormalig directeur van Toerisme Brugge Jean-Pierre Drubbel overleden

Op zaterdag 7 mei is in Brugge Jean-Pierre Drubbel overleden op 74-jarige leeftijd. Hij bouwde een carrière op bij Toerisme Brugge, waar hij tot directeur opklom.

Jean-Pierre Drubbel zag het levenslicht in 1948 in Brugge. Hij studeerde Toerisme en Onthaal aan het toenmalige HTI, nu is dat de Vivès Hogeschool. Hij was gehuwd, vader van twee kinderen, grootvader van twee kleinkinderen. Jean-Pierre overleed na een slepende ziekte.

Stadsgids

“Velen zullen zich Jean-Pierre herinneren als de rustige, bebaarde stadsgids, die heel vaak werd gefotografeerd omwille van zijn “karakterkop”, zoals dat heet”, zegt de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock, die de voormalige toerismedirecteur heel goed kende.

Jean-Pierre Drubbel was actief als lid of bestuurslid in meerdere Brugse verenigingen. Sinds half 2013 was hij met pensioen na een loopbaan van nagenoeg veertig jaar in het toerisme. Jean-Pierre was een van die Bruggelingen die verliefd was op zijn stad. Hij noemde zich vaak een ‘echte Bruggeling’.

Comité voor Initiatief

De voorbije jaren was Jean-Pierre vaak te vinden in Damme. Als literatuurliefhebber stak hij graag een handje toe in verschillende boekenhandels. Hij was jarenlang de penningmeester van het Comité voor Initiatief in Brugge. Zo tekende hij mee verantwoordelijk voor onder meer de Tripeldagen en voor de jaarlijkse viering van Oud naar Nieuw in Brugge.

Hij was ook een van de initiatiefnemers van de succesvolle tweedehandsboekenmarkten langs de Groene Rei en de Steenhouwersdijk. Hij schreef samen met Nico Blontrock het boek “Mensen achter Brugse kloostermuren” en werkte mee aan onder meer een boek over de Heilig Bloedprocessie. Jean-Pierre was als vrijwilliger actief in onder meer Het Kantcentrum in Brugge en bij Oxfam Wereldwinkel.

Toerisme Brugge

Maar uiteraard kenden velen in binnen- en buitenland Jean-Pierre als de directeur destijds van Toerisme Brugge. Hij begon er in mei 1971 en werd er directeur op Nieuwjaardag 1978. “Zijn initiatieven daar zijn té talrijk op allemaal op te sommen, maar één ervan heeft Brugge ontegensprekelijk nog méér op de kaart gezet en dat was de uitbouw van het Film Office”, vervolgt Nico Blontrock.

“Brugge promoten als decor voor films en series, waardoor Brugge ontelbare keren in de belangstelling kwam. Hij ging zelfs in Miami in de VS een speciale opleiding volgen in dit te verwezenlijken. Zo kon dankzij de inspanningen van Jean-Pierre “In Bruges” worden verfilmd.

Ook de succesvolle tv-reeks ‘The White Queen’ belandde in Brugge dankzij Jean-Pierre. En uiteraard was er ook de Aspe-reeks. Jean-Pierre ging in 2013 met pensioen. “Hij was de man van de vaak droge maar spitse humor. Hij zal gemist worden”, zucht de Brugse cultuurschepen.

Massatoerisme

Ook Hedwig Dacquin, voormalig hoofdredacteur van het Brugsch Handelsblad, koestert fijne herineringen aan Jean-Pierre Drubbel: “Als directeur van Toerisme Brugge maakte hij van nabij de evolutie van klassentoerisme naar massatoerisme mee. Na zijn pensioen bleef hij actief in het sociale leven. Hij was al stadsgids viertalig! Hij schreef ook het boek “De Brugse reien – Aders van de Stad”. Maar bovenal was hij een minzaam en spitsvondig man met veel gevoel voor humor.”