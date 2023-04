Voormalig cultuurschepen van Middelkerke Irène Blontrock (92) overleden

Op woensdag 29 maart is voormalig schepen Irène Blontrock in Middelkerke overleden. Dat maakte de familie bekend. Irène Blontrock werd geboren in Slijpe op 9 september 1930.

Gemeenteraadslid en schepen

Irène was gemeenteraadslid tussen 1977 en 2000. Tussen 1990 en 1995 was ze schepen in de beleidsploeg onder toenmalig burgemeester Frank Verlinde. Haar voornaamste bevoegdheid was cultuur. Irène Blontrock was grondlegger van de Middelkerkse cultuurdienst en stampte de lokale cultuurraad uit de grond.

Sterk verankerd met Leffinge

Irène was ook naast haar politieke bezigheden sterk verankerd met Leffinge en bij uitbreiding de hinterlandgemeenten. Samen met haar echtgenoot Marcel Vaneessen baatte ze een decoratiewinkel uit en was ze penningmeester van de Verenigde Handelaarsbond Leffinge.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker reageert: “Samen met het gemeentebestuur betuig ik mijn medeleven aan de familie van Irène.” (PG)