Voormalig burgemeester van Moerkerke Frank Dousselaere (95) overleden

Op oudejaarsdag 31 december is gewezen burgemeester van Moerkerke en ereschepen van Damme Frank Dousselaere overleden.

Dousselaere werd geboren op 1 januari 1928 in London. Hij vestigde zich later in Vivenkapelle, huwde met Thérèse Strubbe, en bouwde en lange en rijkgevulde loopbaan in de advocatuur uit. Dousselaere werd ook actief in de lokale politiek en werd zelfs, nog voor de fusie, burgemeester van Moerkerke, waartoe Vivenkapelle toen ook behoorde. Later was hij ook jarenlang schepen na de fusie tot Damme, onder meer van Toerisme. De verwanten van de families Dousselaere, Strubbe, Debucquoi en Struye delen in het verlies.

Er kan afscheid genomen worden van Frank Dousselaere op dinsdag 9 januari om 10 uur 30 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Philippus in Vivenkapelle.