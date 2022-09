Voormalig Belgisch kampioen boks Fredo Roelands overleden

Op 77-jarige leeftijd is woensdag in Sint-Kruis de gekende Bruggeling Fredo Roelands overleden. Hij is ooit nog Belgisch kampioen boks geweest.

Fredo werd op 1 december 1944 geboren in Sint-Andries. De ganse familie Roelands was actief in de boks. Zijn neef was Fernand Roelands. Ze waren bijzonder goed gekend in de bokswereld. Hij was lang betrokken bij de Wimme Boxing Club met Achiel Wimme. Van 1967 tot 1980 heeft hij deelgenomen aan tal van bokswedstrijden en in de ring gestaan tegen heel wat toppers uit die tijd. Hij won maar liefst 42 kampen.

Na het actief boksen heeft hij lang andere boksers opgeleid. Hij gaf les in de zaal van café de Wagenmakerij aan de Moerkerkesteenweg. Beroepshalve heeft hij altijd gewerkt als houtbewerker in het toenmalige Brugeoise. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. Het afscheid is voorzien nu woensdag 7 september om 11 uur in de aula van Uitvaartzorg Bleyaert langs de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.