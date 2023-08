Voormalig bedrijfsleider en politicus Willy Olivier overleden

Gewezen politicus en bedrijfsleider Willy Olivier uit Rumbeke is vandaag op 80-jarige leeftijd overleden.

Zelf stond hij aan de wieg van zijn eigen bedrijf, Olivier Construkt, alwaar hij honderden projecten in goeie banen leidde. Ondertussen is zijn zoon Yves nu een gewaardeerd opvolger. Willy verdiende ook zijn strepen als politicus. Lange tijd was hij schepen van sport en milieu in Roeselare. Hij was samen met toenmalig sportraadvoorzitter Noél Demeyere één van de bezielers voor de verhuis van de Crosscup van Gits naar Roeselare.

Ook in het provinciaal voetbalwereldje was hij een gekend gezicht. Zo was hij jarenlang voorzitter van KSV Rumbeke, later van het heropgestarte Club Roeselare. De voorbije jaren deed Willy het nu wat rustiger aan en genoot vooral van de momenten bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. (SBR)