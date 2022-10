Voormalig afgevaardigd beheerder van nv dadipark Achiel Vlaeminck overleden

In het AZ Delta Menen is Achiel Vlaeminck (94) uit Dadizele overleden. Hij was destijds afgevaardigd beheerder van de nv Dadipark. Gedurende drie legislaturen zetelde hij in de gemeenteraad van Moorslede. Achiel Vlaeminck had vanaf 1960 met Marika zijn eigen bedrijf dat zich specialiseerde in de fabricatie en het ontwerpen van dameskledij. “Mijn vader heeft veel gedaan voor Dadizele”, zegt dochter Rosane.

“Hij woonde nog altijd thuis bij mama. Tot vier maanden geleden reed papa nog met de auto. De laatste drie maanden ging zijn gezondheid achteruit. Zijn lichaam was op.”

Achiel groeide op in Woesten en startte zijn beroepsloopbaan op het ministerie van Landbouw. Hij hielp daarna voor de winkelketen VEGE een tijdlang superettes in Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen opstarten. Zijn confectieatelier verhuisde in 1972 naar de Kleppestraat. Ondertussen ging Achiel op pensioen en zette zijn dochter Rosanne de firma Marika verder. Zijn dochter Christine veranderde van job en kwam werken in het confectieatelier.

Zijn beroepsleven combineerde hij altijd met zijn engagement in het verenigingsleven van Dadizele. Hij werd lid van het toenmalige NCMV (nu Unizo) en was van bij de start in 1982 betrokken bij toerisme VVV Dadizele die later gemeentelijk werd.

“Mijn vader heeft veel gedaan voor Dadizele”, zegt dochter Rosane. “Hij was altijd druk bezig met allerlei soorten projecten. Altijd ondernemend en stimulerend. Dat is eigen aan onze familie. Papa probeerde alles in goede banen te leiden. Was het ene project afgewerkt, dan begon hij aan een nieuw.”

In 1982 kwam Achiel in de beheerraad van het Dadipark dat toen tot de dekenale werken behoorde. Toen het familiepark tien jaar later nieuwe eigenaars kreeg, investeerde Achiel mee en werd hij afgevaardigd beheerder van de nv Dadipark.

Na de sluiting ondertussen al twintig jaar geleden maakte hij de moeizame onderhandelingen en diverse stappen mee om tot het nieuwe Dadipark te komen. Hij bleef steeds maar geloven dat het zou lukken met buitenlandse investeerders. Wat uiteindelijk niet lukte. “Papa is er altijd blijven in geloven maar toen kwam onder meer ook de bankcrisis en was het niet evident om investeerders aan te trekken”, zegt Rosanne.

Vorig jaar was er voor de eerste keer pop-up Dadipark langs de Waterstraat. “Hij was fier dat ze dat hebben gedaan”, vertelt zijn dochter. “Neen, hij is er niet geweest.”

Lang geleden als oppositieraadslid richtte huidig burgemeester Ward Vergote (Visie) actiecomité Red het Dadipark op. “Achiel is altijd blijven geloven in buitenlandse investeerders”, zegt de burgemeester. “Toen we met de gemeente het heft in eigen handen namen, heeft Achiel ons altijd gesteund. Hij was heel blij dat er werk werd gemaakt van de ontwikkeling. Achiel vond dat schitterend.”

“Ik herinner me Achiel als een heel aimabele mens. Heel braaf, gemoedelijk en rustig. Nooit een toontje hoger of lager. Hij was tegen iedereen sympathiek.”

Als gemeenteraadslid vertegenwoordigde hij de gemeente Moorslede in het provinciebedrijf Westtoer en Toerisme Leiestreek. Hij was erevoorzitter van Unizo Dadizele en kreeg voor zijn decennia lange inzet het zilveren ereteken van Unizo.

Achiel Vlaeminck was de echtgenoot van Isabelle Goessaert. Twee jaar geleden werden ze door het gemeentebestuur gehuldigd voor hun zeventigste huwelijksverjaardag en dus platina bruiloft. Naast zijn twee dochters was Achiel ook de vader van Rita en wijlen Martine die op haar achttiende door ziekte is gestorven in 1978. Er zijn vier kleinkinderen Peter, Annelies, Karel en wijlen Tine en vier achterkleinkinderen Kamiel, Lowie, Rosalie en Ada.

Als gemeenteraadslid voor Groep nam hij eind 2006 afscheid van de lokale politiek. Enkele maanden eerder in oktober nam hij niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn grote hobby was biljarten. Hij was penningmeester van biljartclub Excelsior Wimbledon in Menen.

Afscheid nemen van Achiel kan in het uitvaartcentrum Eveline Geldhof in de Roeselaarsestraat in Moorslede, tot en met donderdag van 15.30 uur tot 18.30 uur.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de basiliek van Dadizele op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur.