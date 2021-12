Voetganger wordt onwel in Nieuwpoort en overlijdt

In de Elisalaan in Nieuwpoort is dinsdagmiddag een voetganger gestorven. De man zeeg neer na vermoedelijk een hartstilstand.

Voorbijgangers zagen de voetganger plots roerloos liggen op het voetpad en sloegen alarm. Een huisdokter was in de buurt en startte met reanimeren. Al snel waren ook de ziekenwagen en MUG aanwezig. De brandweer plaatste een tent om de reanimatie af te schermen.

Maar een langdurige hartmassage door de MUG mocht niet baten. Het slachtoffer stierf ter plaatse een natuurlijke dood, bevestigt de politie. Er is een begrafenisondernemer gevorderd om het lichaam op te halen. De familie van het slachtoffer wordt ingelicht door de politie. (BB)