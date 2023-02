Voetballer Andy (28) overlijdt drie weken na ongeval: WS Bulskamp in rouw

Drie weken nadat hij betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Lo is een 28-jarige man uit Reninge in het ziekenhuis overleden. Hij was al jarenlang voetballer bij WS Bulskamp en daar wordt dit weekend voor de wedstrijd een eerbetoon gehouden.

Het bijzonder zware ongeval gebeurde op 12 januari rond 1.30 uur toen de 28-jarige man in zijn Renault op de brug over de Lovaart de controle over zijn stuur verloor. Hoe dat gebeurde zal onduidelijk blijven. Mogelijk viel hij in slaap of speelde het slechte weer een rol. Hij raakte een borduur en ramde daarna drie geparkeerde wagens. De ravage was erg groot.

Verslagenheid groot

De man werd uit het wrak van zijn wagen door de brandweer bevrijd en kreeg ter plaatse de dringendste zorgen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij drie weken lang voor zijn leven vocht. Dinsdag moest hij de strijd echter staken. De verslagenheid bij zijn familie en vele vrienden is groot.

Eerbetoon tijdens thuismatch

Het ongeval gebeurde die woensdagnacht enkele uren nadat WS Bulskamp, de voetbalclub waarbij de man al tien jaar aangesloten was als flankaanvaller, net de eerste match van het seizoen had gewonnen. De 28-jarige man staat bij de club en zijn vrienden gekend “als een fantastische kerel die op elk moment voor iedereen klaar stond.” Zijn overlijden kwam bij WS Bulskamp dan ook aan als een mokerslag. Aanstaande zondag wordt voor de thuismatch tegen Gistel een eerbetoon gehouden met een spandoek en minuut stilte of applaus. De club besloot ook om zijn rugnummer 12 niet meer te gebruiken. Tijdens de uitvaart, nu zaterdag om 10 uur bij uitvaartcentrum Cornelis in Veurne, zal een ruime delegatie van de ploeg aanwezig zijn. (JH)