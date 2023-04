Voetbalfan Peter (57) uit Wenduine sterft onder trein: “Net nu zijn leven weer positieve wending nam”

Twaalf jaar geleden belandde Londenaar Peter Mcaleavey (57) voor zijn werk in De Haan. Hij bouwde er een nieuw leven uit en vond er ook de liefde. Maar een dramatisch ongeval na de voetbalmatch tussen AA Gent en West Ham werd hem donderdagnacht fataal. “Hij wou een shortcut nemen naar het perron”, zucht zijn vriendin Britta Van Eyken. “Net nu zijn leven weer een positieve wending nam.”

Toen Peter ‘Pete’ Mcaleavey destijds in De Haan verzeild raakte, kwam de voetbalfanaat in contact met de Zeebuffalo’s, een groep West-Vlaamse supporters van AA Gent. Jarenlang trok hij met hen op, maar toen Pete een achttal jaar geleden een relatie begon met Britta Van Eyken (53) – een Antwerpse – groeide ook de liefde voor voetbalclub Beerschot.

“De jongste jaren was hij dan ook vooral in het Olympisch Stadion te vinden”, zegt Britta, die in De Haan woont. “Maar als Londenaar is hij ook altijd een vurig Chelsea-supporter gebleven. Hij was enorm trots op zijn Londense roots. Dat Pete donderdag als West Ham-supporter in de Ghelamco Arena aanwezig was, zoals her en der geschreven werd, klopt dus niet.”

Trein te laat gezien

Om de sfeer van het Engelse voetbal nog eens op te snuiven, sprak Pete donderdag af met twee Engelse vrienden om samen naar de wedstrijd tussen West Ham United en AA Gent te kijken. “Na de wedstrijd trokken zijn vrienden naar hun hotel terwijl Pete in het Gentse station de trein richting Oostende zou nemen”, vervolgt Britta het trieste verhaal. “Naar verluidt zou hij een shortcut naar het perron hebben willen nemen en zag hij te laat dat er een trein afkwam. Hij stond op dat moment niet op de sporen, maar werd alsnog meegesleurd. Misschien bleef hij aan iets haperen, of mogelijk was de luchtverplaatsing de boosdoener? Kwatongen maakten gewag van een wanhoopsdaad, maar dat is echt onzin. Na een moeilijke periode had zijn leven eindelijk weer een positieve wending genomen.”

Pete, die in Wenduine woonde, was op 15 september 1961 in Londen geboren. Jarenlang probeerde hij tevergeefs de Belgische nationaliteit te verwerven. Dat lukte hem niet, maar heel recent kreeg hij wel het nieuws dat hij de Ierse nationaliteit ontving. “Pete kreeg telkens een tijdelijk visum, maar door de Brexit kwam zijn verblijfsstatuut in het gedrang”, legt Britta uit. “Tot onze grote verbazing kreeg Pete begin dit jaar het bevel om het grondgebied te verlaten, waarop hij de Ierse nationaliteit aanvroeg. Zijn vader was van oorsprong ook een Ier. Dinsdag kreeg hij het goede nieuws dat dit gelukt was. Zodoende kon hij blijven.”

Imposant figuur

Pete Mcaelavey werkte tot een tweetal jaar geleden in zijn stamcafé in De Haan, maar dat ging op de fles waarna hij aan de slag ging bij Pattyn in Brugge. “Hij deed zijn werk daar enorm graag”, gaat Britta verder. “Ook relationeel ging het opnieuw goed. Wij zijn een jaartje uit elkaar geweest, maar altijd heel goede vrienden gebleven. Intussen waren we opnieuw de weg naar elkaar aan het vinden en Pete had plannen om in juni zijn zus in Spanje te bezoeken. Hij had totaal geen donkere gedachten”, beklemtoont ze.

Met zijn imposante gestalte, tatoeages en gouden oorringen zag Pete er vrij ruig uit. “Maar hij had een klein hartje”, lacht Britta. “Een ruwe bolster met een blanke pit. Een echte punkfanaat ook. Maar toen de Britse koningin stierf, huilde hij tranen met tuiten. Pete ging ik ook nooit met iemand in discussie. Hij was een goedlachse, lieve kerel. Een echte knuffelbeer. En het is niet te geloven dat we hem kwijt zijn. Hij zal vreselijk hard gemist worden. Niet in het minst ook door zijn moeder en kinderen. Pete heeft twee dochters in Engeland en een zoon in Australië.” (Arne Franck)