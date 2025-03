Vlissegem verliest ‘meester Casier’: “Hij drukte stempel op onze jeugd”

Op 27 februari overleed Hervé Casier, gewezen onderwijzer en schoolhoofd in Vlissegem, op 81-jarige leeftijd. Hij was ook een begenadigd dichter en schrijver. “Met Hervé verliest Vlissegem een bekende inwoner, een gevierd auteur, maar voor velen in de eerste plaats een begeesterende leerkracht die een stempel heeft gedrukt op onze jeugd en op ons latere leven”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, een dorpsgenoot van Hervé.

Hervé Casier werd in 1975 leraar Nederlands en godsdienst in Zeebrugge. Hij schreef handboeken voor het onderwijs, maar publiceerde vanaf 1964 ook geregeld gedichten. Daarnaast heeft hij enkele romans en novellen op zijn naam staan.

Les van meester Hervé

Hervé was de zoon van Edmond Casier, timmerman in Vlissegem. “Hij was mijn buur en het atelier van vader Edmond bevond zich in de Kloosterstraat, vlakbij het intussen gesloten dorpsschooltje. Hervé woonde met zijn vrouw Betty nog altijd bij mij in de straat”, vertelt burgemeester Wilfried Vandaele. Hij zat destijds ook bij meester Hervé in de klas. “Tot aan het derde leerjaar zaten jongens en meisjes samen in de dorpsschool in de Kloosterstraat, bij de zusters, maar vanaf het vierde leerjaar moesten de jongens naar de gemeenteschool bij ‘meester Casier’. Die school stond waar nu de buitenschoolse kinderopvang Mallemolen gehuisvest is. We zaten met drie leerjaren in dezelfde klas en Hervé was er de onderwijzer. Hij had een bijzondere manier van lesgeven. Zo trok hij voor de biologieles graag met ons de velden in om planten en dieren te benoemen. Maar meester Casier bracht mij ook de liefde voor taal bij. Later mocht ik hem in de loop der jaren een paar keer inleiden als auteur op literaire avonden”, klinkt het.

Ziek

Vandaele wist dat hij ziek was. “Ik wou hem vorige week nog een bezoekje brengen, maar hij was toen net aan het rusten en dus zei ik tegen zijn echtgenote dat ik wel een andere keer zou langskomen. Maar dat is dus niet meer gelukt. Met Hervé verliest ons dorp een bekende inwoner, een gevierd auteur, maar voor velen in de eerste plaats een begeesterende leerkracht die een stempel heeft gedrukt op onze jeugd en op ons latere leven”, aldus Vandaele.

Hervé Casier werd in 2012 benoemd tot ridder in de Leopoldsorde. Voor zijn roman ‘De weg naar Elysium’ (1986) kreeg hij de driejaarlijkse Arthur Merghelynckprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 2015 verscheen zijn laatste dichtbundel ‘Stofjes op een weegschaal’.