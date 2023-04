Vlaams oud-minister en burgemeester Gilbert Bossuyt is ten grave gedragen

Zaterdagnamiddag werd afscheid genomen van Vlaams oud-minister en voormalig burgemeester van Menen, Gilbert Bossuyt in de aula van Crematorium Uitzicht in Kortrijk. Ruim 300 collega-politici, vrienden en kennissen namen samen met de familie afscheid. De socialistische voormalige politicus werd 75 jaar. Hij was al een tijd ziek.

Een groot aantal collega-politici waren aanwezig op de afscheidsplechtigheid die eenvoudig en sereen was met familiefoto’s en beelden uit de werksfeer, met korte teksten tussenin en luisterliederen. Onder de collega’s waren onder meer enkele Kamerleden en leden van het Vlaams Parlement, onder meer Melissa Depraetere, verder Alain Top, burgmeester van Harelbeke en schepenen Axel Weydts en Philippe De Coene van Kortrijk om er maar enkele te noemen. Gilbert Bossuyt overleed op 17 april in intieme kring bij hem thuis in Menen. “Dat was zijn uitdrukkelijke wens”, vertelt zijn zoon Robbert (30). “Hij leed aan longkanker en besliste om in intieme kring afscheid te nemen. Een mooi moment, met een lach en een traan. Op zijn typische manier, zonder veel franjes. Waardig en vredig.” Zo was ook de afscheidsdienst, waardig en vredig met op het einde een beklijvende maar erg mooie foto van Gilbert die naar een schitterende zonsondergang kijkt …

Een politiek zwaargewicht. Hij was een perfecte burgemeester en dossierkenner

Gilbert Bossuyt was 40 jaar politiek actief, zowel regionaal als nationaal. zijn leuze was “Je kan niet half aan politiek doen. Of je geeft je er volledig voor of gewoon niet.” In 1971 was hij socialistisch gemeenteraadslid in Lauwe, dat later fuseerde met Menen, waar hij later ook raadslid werd. In 1972 studeerde Gilbert af aan de VUB in Brussel als doctor in de rechten en ging aan de slag als nationaal secretaris in de studiedienst van de ABVV-Textielcentrale Gent. Van 1989 tot 1994 en van 2001 tot 2012 was hij burgemeester van Menen. Gilbert Bossuyt kende ook een lange nationale politieke loopbaan. Hij was 14 jaar volksvertegenwoordiger (1981-1995). Hij bekleedde in die periode tegelijk een dubbelmandaat in de Vlaamse Raad, voorloper van het Vlaams Parlement. Vanaf 1995 werd hij dan lid van het Vlaams Parlement tot 2009.

Hij was er bijna al die tijd socialistisch fractieleider. In de periode maart 2003 tot verkiezingen van juni 2004 was hij 18 maanden Vlaams minister van Energie, Openbare Werken en Mobiliteit. Tien jaar geleden stopte hij in de politiek. Gilbert wordt door zijn zoon Robbert omschreven als iemand die veel betekende voor de mensen. “Hij kwam altijd op voor mensen die zichzelf niet konden verdedigen. Hij vocht altijd voor de vrijheden en sociale verworvenheden. Hij was altijd consequent in zijn opvattingen en deinsde er niet voor terug die duidelijk te stellen”, aldus Robbert. “Een politiek zwaargewicht. Hij was een perfecte burgemeester en dossierkenner”, duidt huidig burgemeester van Menen Eddy Lust (Open VLD). De voorbije jaren schonk Gilbert tijd aan zijn familie. Hij is getrouwd met Katleen Bonnet en papa van Robbert en Inge. Hij is opa van Antoon en Fran, een derde kleinkind is op komst.