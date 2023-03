Viviane Ameye, drijvende kracht achter Tielts carnaval, overleden

Op zondag 26 maart is Viviane Ameye (69) thuis overleden. Ze werd in Tielt geboren op 6 september 1953 en was een van de drijvende krachten achter de carnavalsvereniging Orde van de Drie Sleutels, die gesticht werd door haar vader Gaston.

Viviane was de echtgenote van Thierry Nagels (+1992), de mama van Shirley Nagels en Andy Tack en de plusoma van Anthony.

Ze was bestuurslid van de Tieltse carnavalsvereniging Orde van de Drie Sleutels, die in november 1980 gesticht werd met haar vader Gaston als voorzitter. Gaston was ook een van de oprichters van de Tieltse Europafeesten en baatte jarenlang met zijn echtgenote Yolende Wyffels restaurant De Mokka uit in de Stationsstraat.

Viviane was al even op de sukkel met haar gezondheid, maar heeft alsnog het eerste carnavalsfeest in Tielt sinds corona kunnen meemaken. Ze was in 1981 eerste Sleutelfee, in 1982 eerste Koningin en in 1990 eerste Keizerin.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de decanale Sint-Pieterskerk op zaterdag 1 april om 10.30 uur. Daarop volgt de plaatsing van de urne in de urnenkelder op de begraafplaats van Tielt. (NS/Uitvaart Dhondt & Bockelandt)