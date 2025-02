Viswinkel neemt afscheid van stichter Dirk (71) die overleed door ziekte: “Fantastische vader en heel grote chef”

Dirk Vandenbussche (71), stichter van de Ieperse viswinkel De Zeeparel, is maandag overleden in AZ Delta. De man bleek al even ziek. Toch was zijn overlijden erg plots en onverwacht voor zonen Bert (45) en Dries (40) die z’n levenswerk verderzetten.

“Mijn papa was kok in het hospitaal van Ieper, begon met een traiteurdienst aan huis en startte uiteindelijk met mijn moeder een traiteur met viswinkel en feestzaal langs de Ieperse Dikkebusseweg”, vertelt Bert Vandenbussche (45), zoon van Dirk. “In 1999 kwam ik erbij na mijn opleiding tot kok in Koksijde en ook mijn jongere broer Dries is hier aan de slag.”

De Zeeparel groeide uit tot een bekende naam in de Ieperse horecawereld en vierde een paar maand geleden nog een 35-jarig jubileum. Dirk poseerde toen preus tussen zijn zonen, die De Zeeparel verderzetten. “Papa hielp nog vaak in de zaak”, vertelt Bert. “Dit is een echte familiezaak, gekend voor bereide, lekkere en kant-en-klare gastronomische gerechten aan betaalbare prijzen.” Het jubileum werd onder meer gevierd met tal van acties, verjaardagsmenu’s en een kreeftenfestival. “We zijn blij dat papa dat nog kon meemaken.”

Complicaties

Dirk was al even ziek. “Papa was intussen anderhalf jaar in behandeling voor kanker. Toch kwam zijn overlijden onverwacht. Tot en met kerstdag heeft hij nog meegeholpen in De Zeeparel. Daarna vertrok hij op reis naar Tenerife en dan ging het bergaf. Er waren complicaties opgetreden die erg acuut bleken. Een donderslag bij heldere hemel.”

Dirk Vandenbussche werd 71 jaar. © EF

Bert herinnert zijn papa als “een fantastische vader en een hele grote chef”. “Ik heb tientallen jaren van hem mogen leren en blik daar met veel respect en dankbaarheid op terug. Hij had een warm hart voor zijn hechte familie, dronk graag een glas en was een echte levensgenieter. Hij speelde graag petanque en was graag onder het volk en in de ambiance.”

Dirk was vader van drie kinderen. Naast Bert en Dries is er nog dochter Joke. Hij was de weduwnaar van Marina Luypaert en de huidige partner is Claudine Geerts. Er wordt afscheid genomen van Dirk op zaterdag 15 februari om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Leo in Ieper. Het is mogelijk de dienst te volgen via livestream op de rouwpagina van Dirk. Daarna volgt de uitstrooiing op de strooiweide in Ieper in intieme kring. (TP)