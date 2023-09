Visser die aangetroffen werd in Handelsdok in Brugge is zelf in water gesukkeld

Afgelopen zondag werd in Brugge, aan het Handelsdok, het lichaam van een drenkeling aangetroffen. De man, een 37-jarige visser, zou zelf in het water gesukkeld zijn. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Zondagmorgen even over half negen werden de hulpdiensten opgeroepen naar het Handelsdok in Brugge. In het dok vonden ze het lichaam van een drenkeling, waarop de hulpdiensten werden opgeroepen om de man uit het water te halen. Ondertussen laat het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, weten dat er geen tussenkomst was van derden. “Het slachtoffer moet dus zelf in het water gesukkeld zijn”, klinkt het.