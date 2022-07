Visser (78) sterft nadat hij in waterloop belandt in Gistel

Langs de Nieuwlandstraat in Gistel is donderdagavond een 78-jarige man uit Ichtegem om het leven gekomen. Het slachtoffer was wellicht aan het vissen, toen hij in een waterloop terecht kwam. Voor de zeventiger kon geen hulp meer baten.

Ongeruste voorbijgangers belden omstreeks 18.30 uur de hulpdiensten op. Ze hadden al enkele keren een wagen en visgerief zien staan langs een waterloop in de Nieuwlandstraat, maar van de eigenaar was geen spoor.

De lokale politie Kouter en de brandweer snelden ter plaatse en beslisten ook duikers op te roepen om het water te doorzoeken. Een uurtje later werd het levenloze lichaam van een 78-jarige Ichtegemnaar boven gehaald.

Hoe de man precies in het water terechtkwam, is nog niet duidelijk. “Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse gegaan”, vertelt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. “De omstandigheden van het overlijden worden onderzocht.” De Nieuwlandstraat was tijdens de reddingsactie een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (SDVO)