‘Visboer’, wielerfanaat en eerste Koksijdse Belleman Marc Reybrouck overleden

Op 29 oktober overleed Marc Reybrouck (78) in het AZ West Veurne na een slepende ziekte. Marc stond bekend als de ‘Visboer’ in de regio, maar als grote wielerfanaat verwierf hij vooral ‘eeuwige roem’ door een memorabele anekdote in de Ronde van Vlaanderen in 1977. Ook zijn deelname als Koksijdse belleman op het Belgisch kampioenschap in Londerzeel was hilarisch …

De wielersport lag zelfs aan de basis van de beroepsactiviteiten van Marc Reybrouck. In zijn jonge jaren koerste Marc zelf als wielrenner, en hij had zelfs een supportersclub van 200 leden. Na zijn militaire dienstplicht in Duitsland hing hij echter zijn fiets aan de haak. De toenmalige clubvoorzitter, die een visbedrijf had in Scheveningen, vond dat bijzonder jammer. Hij bood Marc aan om een visronde voor hem te starten, zodat hij niet meer opnieuw aan de slag moest in de Gentse Opelgarage. Drie jaar later hielp deze gulle werkgever Marc om zelfstandig te beginnen, en dat werd zo’n succes dat zelfs Marcs vader mee de handen uit de mouwen moest steken.

Roger De Vlaeminck

In 1980 kochten Marc en zijn echtgenote Marleen een pand in de Ooststraat in Veurne, en 20 jaar lang runden ‘visboer’ Marc en Marleen er hun zaak. Maar de passie voor het wielrennen verloor Marc nooit… Een memorabel feit werd zelfs opgenomen in de uitzending ‘De visboer’ van de Canvas-documentaire ‘De Flandriens’. Het gaat om een incident tijdens de 61ste Ronde van Vlaanderen in 1977 toen Marc grote supporter was van wereldkampioen Freddy Maertens. Aan de Koppenberg wilde Marc zijn idool een handje helpen door zijn fiets in te wisselen voor een betere fiets, zoals afgesproken met sportdirecteur Lomme Driessen, maar wat uiteraard niet was toegelaten. Freddy werd gediskwalificeerd en moest stoppen … Het lag Marc zwaar dat Roger De Vlaeminck, die vele kilometers in het wiel van Maertens had gereden, uiteindelijk winnaar werd. Hij schold Roger uit voor ‘rotte vis’ en ‘lelijke deugniet’…, en die camerabeelden gingen de wereld rond. Vele jaren later liepen De Vlaeminck en Marc Visboer elkaar tegen het lijf op een fietsbeurs… en werd de strijdbijl begraven.

Belleman

Toen Marc met pensioen ging, vond hij een nieuwe uitdaging. Hij bood zich aan bij het lokaal bestuur van Koksijde om zich te engageren als belleman. Op de kerstmarkt van Wulpen debuteerde hij in 2010 als allereerste Koksijdse belleman. In 2012 zorgde Marc alweer voor een hilarische anekdote, op het Belgisch Kampioenschap voor bellemannen in Londerzeel … Toen verloor hij tijdens de wedstrijd zijn vals gebit … en eindigde op de tiende plaats. Van zijn Veurnse collega-belleman Joris Goens leerde hij dat hij er in de toekomst voor moest zorgen om altijd lijm bij zich te hebben voor zijn valse tanden …

Marc kon terugblikken op een boeiend en bewogen leven, maar moest vorig jaar nog de tegenslag verwerken dat zijn echtgenote Marleen een hersenbloeding kreeg en hulpbehoevend bleef. Gelukkig was er zijn boezemvriend en al even grote fietsfanaat Robert Legein uit Oostduinkerke, op wie hij in zijn moeilijke periode altijd kon rekenen, en die hem ook af en toe meenam naar een wielerwedstrijd.