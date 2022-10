Vijftiger sterft tijdens diefstal in kledingcontainer op sportcentrum in Avelgem

Op sportcentrum Ter Muncken in Avelgem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 53-jarige man uit de buurt gestorven. Dat gebeurde toen hij kledij uit de kledingcontainer van vzw De Kringloopwinkel wou stelen.

Rond 7.00 merkte een vrouw die met haar hondje langs de Doorniksesteenweg aan het wandelen was op dat er aan de kledingcontainer op de parking van het sportcentrum een fiets met werkende verlichting lag. Ze vond dit vreemd en ging een kijkje nemen.

In de kledingcontainer vlakbij zag ze een levenloos lichaam. De politie van de zone Mira snelde ter plaatse, de brandweer zorgde er voor dat het tafereel aan het zicht onttrokken werd. “Het was wel een vreemd zicht”, klinkt het bij een papa die zaterdagvoormiddag na de voetbalwedstrijd van zijn zoontje naar huis terugkeerde.

Vreemde dood

“We arriveerden rond 8.15 uur en zagen een tentje of een scherm, en politie en brandweer. We hoorden dat er inderdaad iemand in de kledingcontainer gestorven was. Een vreemde dood alleszins.”

Zware loebas

Vermoedelijk liep het fout voor de vijftiger uit Avelgem toen hij ’s nachts of in de vroege ochtend kledij uit de container wou stelen. Hij raakte vast in de container en stikte. “Het slachtoffer woonde in de buurt en was een zware loebas”, klinkt het op het sportcentrum, waar het nieuws als een lopend vuurtje rond ging.

“Hij zat al in de cel en was gekend voor diefstallen, vechtpartijen en drugs. Toch blijft het jammer dat iemand op zo’n manier moet sterven.” De kledingcontainer bleef nadat het lichaam was weggehaald met een lint afgesloten.

(LSi)