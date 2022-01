Veurnse gemeenteraadsvoorzitter verliest levensgezel Peter Dequeecker

Peter Dequeecker (44) heeft zondag het gevecht opgegeven tegen de ziekte waartegen hij jaren heeft gestreden. Samen met zijn vrouw, politica Lies Dezeure, runde hij jarenlang het landbouwbedrijf dat hij had overgenomen van zijn ouders. Peter was ook de papa van Stien, Jane, Flor en Lene.

Het verhaal van Peter en Lies begon toen ze elkaar leerden kennen bij Chiro Trezebees. Pas later, net voor Lies naar Gent vertrok om haar studies industrieel ingenieur landbouw aan te vatten, sloeg de liefdesvonk over. Peter werkte toen voor een invoerbedrijf van landbouwmachines in Brussel.

In 2007 trouwde het jonge stel, dat in de loop der jaren 4 kinderen rijker is: Stien, Jane, Flor en Lene. Zowel Peter en Lies kregen het engagement thuis met de paplepel mee. Peter zetelde in de ouderraad en beroepsorganisaties. Lies maakte deel uit van het KVLV-bestuur, het bestuur ‘Samenaankoop veehouders’ en zette al op jonge leeftijd haar eerste politieke stappen.

Plannen

Toch slaagden Peter en Lies erin om door goede afspraken hun dagelijks werk, de sociale en politieke activiteiten te combineren met hun gezinsleven. Een doel voor ogen hebben, plannen smeden voor de toekomst, samen op een positieve manier aan de kar trekken, dat maakte voor hen beiden het leven boeiend. In 2012 stopte Lies haar job bij de provincie als gebiedswerker Landbouw om samen met Peter het gespecialiseerde melkveebedrijf met neventak in akkerbouw en varkenshouderij te runnen, dat hij in 2008 van zijn ouders had overgenomen.

De combinatie ‘bedrijf en gezin’ gaf voor Peter en Lies de doorslag. Overtuigd vertelden ze toen: “Onze kinderen hebben enorme ruimte om zich uit te leven… ze leren snel om zelfstandig te zijn als wij buiten bezig zijn met ons werk. Al zien we hen niet voortdurend, toch zijn we steeds in de buurt.”

Steun

Toen Lies in 2012 inging op het voorstel om zich bij CD&V kandidaat te stellen voor de verkiezingen, kreeg ze daarbij alle steun van Peter. Ook toen haar politieke carrière liep als een trein, want Lies werd gemeenteraadslid, partijvoorzitter en gemeenteraadsvoorzitter. Peter was haar toeverlaat, haar luisterend oor… en Lies zei toen: “Peter steunt mij in mijn politieke engagement, maar moeit zich nooit inhoudelijk. Hij heeft zijn handen vol met het bedrijf. Ik ben al heel gelukkig als hij ’s avonds dikwijls de kindjes in bed stopt als ik naar een vergadering ben. Maar ik weet dat hij me dit gunt.”

Iedereen kende Peter als de bescheiden, vriendelijke man, de harde werker en de papa die zijn kinderen boven alles graag zag. Niet alleen voor zijn gezin, familie en vrienden valt het afscheid dat veel te vroeg kwam, zwaar. Ook alle politieke collega’s betuigen hun oprechte medeleven aan zijn echtgenote Lies en zijn vier jonge kinderen.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 15 januari om 10.30 uur in de Sint-Niklaaskerk in Veurne. Deelneming betuigen kan op www.cornelisuitvaartzorg.be.