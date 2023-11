Veurne rouwt om Edgard Vileyn, kasteelheer van kasteel Sint-Flora in De Moeren

Oostendenaar Edgard Vileyn is in Oostende overleden op 74-jarige leeftijd. Maar heel wat mensen zullen zich Edgard herinneren als de gedreven nieuwe kasteelheer van kasteel Sint-Flora in De Moeren bij Veurne. Hij kocht het in 2017 en redde het kasteel en het domein met de boeiende geschiedenis van een roemloze ondergang. Hij maakte er zijn laatste levenswerk van en investeerde in een grondige renovatie met de bedoeling er een nieuwe bestemming aan te geven als unieke historische locatie voor evenementen, expo’s, privé- of bedrijfsfeesten. Helaas heeft hij niet al zijn grootse plannen nog helemaal kunnen realiseren.

Edgard Vileyn was gepassioneerd door de geschiedenis van het kasteel en kon er urenlang vol vuur over vertellen. Zo ontdekte hij op een oude Ferrariskaart uit de 18de eeuw dat er op die locatie oorspronkelijk drie gebouwen rond een erf zouden gestaan hebben op een bijna volledig omgracht perceel. “De huidige kasteelhoeve zou rond 1850 gebouwd zijn door een zekere Moisennet, en was het eigendom van een rijke Franse burggraaf, die als aanbouw aan de dwarsschuur een distilleerderij liet optrekken”, vertelde Edgard kort nadat hij het kasteel had gekocht.

Rijke adellijke familie

“Vele jaren later werden de distilleerderij en dwarsschuur samengevoegd tot de huidige schuur en werd het noordelijk gelegen parkje uitgebreid tot achter het landhuis, maar het staat in het kadaster omschreven als ‘boomgaard’. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef de koninklijke familie een tijdlang in het landhuis.

Na de oorlog kwam het landgoed door huwelijk in het bezit van een rijke adellijke familie die destijds zowat de hele Moeren bezat. Maar in de Tweede Wereldoorlog zetten eerst de geallieerden en later, in 1944, de Duitsers De Moeren onder water. Het kasteel werd verkocht in 2004 aan een firma die gerund werd door Antwerpenaars en Limburgers voor 850.000 euro. Zij hebben toen enorme investeringen gedaan, voor zo’n 1,3 miljoen euro. Maar het liep mis, want volgens mij was het vooral een grootheidswaanzinproject. Het pand werd verwaarloosd en uiteindelijk verzegeld door een gerechtsdeurwaarder. Acht jaar heeft het leeggestaan voor ik het kocht voor 675.000 euro, op advies van mijn zoon Nicky, die interieurarchitect is. De orangerie had schade opgelopen omdat het binnen had geregend, overal tierde het onkruid welig. Twee jaar lang heb ik hier gezwoegd om alles op te frissen en te renoveren.”

Eerste opendeurdag

Op Open Monumentendag 2017 heeft kasteelheer Vileyn voor het eerst de deuren opengezet en het was een ware overrompeling, want hij kreeg 1.200 bezoekers over de vloer. Toch was Edgard nog lang niet klaar met zijn plannen, want er waren nog maar enkele kamers opgeknapt. Edgard pakte dan ook de salons en de orangerie aan, en stak daarbij zelf de handen uit de mouwen. Bij de familie Vileyn is iedereen een beetje behept met het verzamelvirus, en dat kwam goed van pas bij de inrichting van de kamers.

“De toekomst van kasteel Sint-Flora verzekeren lag hem duidelijk na aan het hart”

De vele oude boeken uit de collectie van Edgards vrouw, waaronder ‘Albert, Roi des Belges’, met daarin meerdere foto’s van het kasteel, kregen allemaal een plekje. De speurtochten bij antiquairs, op antiek- en rommelmarkten leverden unieke foto’s op, waaronder de statieportretten van koning Albert I en koningin Elisabeth. Blikvangers zijn de grote schilderijen met Albert in legeruniform, twee borstbeelden van Albert en Elisabeth… “Zo houden we een stukje van onze vaderlandse geschiedenis levendig als mensen hier een feest of een bijeenkomst houden”, redeneerde Edgard.

Toekomstplannen

De kasteelheer had nog meer toekomstplannen, maar het heeft niet mogen zijn. Toen Pannenaar Johan Degrieck twee maanden geleden langs het kasteel fietste en de kasteelheer tegen het lijf liep, werd hij uitgenodigd om samen een glas te drinken. “Toen vertelde Edgard nog in geuren en kleuren over ‘zijn’ kasteel, maar hij bekende ook dat zijn gezondheid niet meezat, en dat hij het niet kon blijven volhouden om al zijn plannen nog te realiseren”, zegt Johan.

“Hij gaf me een pak foldertjes mee en vroeg me om die op de toeristische dienst van De Panne te leggen. De toekomst verzekeren van kasteel Sint-Flora lag hem duidelijk na aan het hart!”