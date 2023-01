Verzamelaar van Belgisch vinyl Chris Vandenbroucke (66) uit Kuurne overleden

Chris Vandenbroucke (66) uit Kuurne is na een ziekte overleden. Hij ging na een carrière van veertig jaar in de stadsbibliotheek van Kortrijk in 2019 met pensioen. Daarna kreeg hij bekendheid door zijn indrukwekkende collectie van 18.000 Belgische vinyl-singles.

Toen Chris drie jaar geleden een punt zette achter een loopbaan als medewerker van de muziekafdeling van de stadsbibliotheek, kwam er eindelijk tijd vrij om ten volle werk te maken van de uitbouw van zijn collectie Belgisch vinyl.

Hij bezat toen ruim 15.000 singles en hoopte ze ooit allemaal in bezit te hebben. “Ik ga alleen op zoek naar de singles van voor 1993, en dat zijn er in totaal 23.000”, zei hij tijdens een interview. “Dat jaar is een kantelmoment in de muziekgeschiedenis omdat het toen definitief bergafwaarts ging met de vinyl-single.”

Kilometers rijden

De zoektocht naar vinyl deed hij altijd samen met zijn vriendin en grote liefde Catherine. “We deinzen er niet voor terug om tachtig kilometer ver te rijden naar rommelmarkten”, zei hij daarover. “Vaak doen we dan verschillende plaatsen in het weekend.”

Twee jaar geleden was hij nog bijzonder opgezet omdat hij toen een single op de kop had weten te tikken van de onbekende Waalse zangeres Delphine. Hij had er één euro voor betaald. In werkelijkheid was het kleinood 699 euro waard.

Onlangs vertelde hij nog dat hij inmiddels 18.000 singles had. Die waren volgens de muziekwebsite en database Discogs bijna 60.000 euro waard. Al dacht Chris er in de verste verte niet aan om zijn collectie te gelde te maken. “Integendeel”, zei hij. “Ik hoop ze ooit allemaal in mijn bezit te hebben.” Helaas is aan die zoektocht nu definitief een einde gekomen.

Chris, bekend als een aimabel man, laat behalve zijn vriendin ook drie kinderen en vier kleinkinderen na. Zijn dochter Camille is nu medewerkster van de stadsbibliotheek, de plaats waar hij zelf altijd gewerkt heeft en er veel respect genoot.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 januari om 11 uur in het crematorium Uitzicht in Kortrijk.