Verslagenheid bij familie en vrienden na dodelijk ongeval Jonas (21): “Hij was gedreven in alles wat hij deed”

De 21-jarige Jonas Olievier uit Vichte die dinsdag om het leven was gekomen na een arbeidsongeval op een werf in Gits, wordt dinsdag begraven in beperkte kring. Bij zijn familie en scoutsvrienden overheerst de verslagenheid. “Wij willen graag weten wat er precies gebeurd is maar zijn absoluut niet op zoek naar een schuldige”, vertelt pluspapa Marino Furniere (60).

Jonas was dinsdagmorgen aan het werk op een werf tussen de Bruggesteenweg en de Liebeekstraat, op de grens van Roeselare met Gits. Hij belandde om nog onduidelijke redenen in een werfput en raakte zwaargewond aan het hoofd. De jongeman werd in uiterst kritieke toestand onder MUG-begeleiding naar het AZ Delta in Roeselare gebracht maar alle hulp kwam te laat.

Kort na aankomst is hij bezweken aan zijn verwondingen. Het arbeidsauditoraat heeft een wetdokter en een technisch deskundige aangesteld om de exacte omstandigheden van het ongeval te bepalen. “Wij willen graag weten wat er precies gebeurd is maar zijn absoluut niet op zoek naar een schuldige”, vertelt pluspapa Marino Furniere. “Het was een stom ongeval.”

Harde werker

Jonas was de jongste van vijf broers in een nieuw-samengesteld gezin. Hij studeerde aan de tuinbouwschool PTI Kortrijk en werkte daarna voor verschillende tuinaannemers.

“Jonas was een harde werker, geen zittend gat zoals we zeggen. In zijn zevende jaar was hij al deeltijds aan het werk. Een uurtje meer of minder werken stak hem niet nauw, hij kwam uren te kort om alles te doen wat hij wilde. Hij was nog maar een paar weken aan de slag bij zijn huidige werkgever en had net gevonden wat hij echt wou doen. Hij hield meer van het aanleggen van tuinen dan van het onderhoud en dat kon hij daar doen. Hij kon er zich ook laten bijscholen tot kraanman, dat wou hij graag worden.”

Jonas was nog maar een paar weken aan de slag bij zijn huidige werkgever en had net gevonden wat hij echt wou doen

“Hij was gedreven in alles wat hij deed, anders word je ook geen scoutsleider. Jonas zat van zijn tien jaar bij de scouts en heeft alle takken doorlopen tot hij zelf leider geworden is. Hij gaf dit jaar leiding aan de verkenners, de vijftien- tot zestienjarigen. Voor hen is dit ook een harde klap, in de jeugdbeweging maak je vrienden voor het leven.”

Bezinningsmoment

“De scouts zouden later misschien een bezinningsmoment organiseren voor Jonas maar de begrafenis zal in intieme kring doorgaan. Noch wij, noch de scouts willen daar een volkstoeloop.”

“Intussen proberen we ons sterk te houden maar het is voor ons allemaal moeilijk, vooral voor zijn mama. Een moeder zou haar zoon niet moeten afgeven, dat is de omgekeerde wereld.” (JF)