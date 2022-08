Verontwaardiging op Facebook over ‘overwoekerd’ oud kerkhof:“Het respect voor onze dierbaren is hier ver zoek”

Enkele foto’s en video’s van de oude begraafplaats van Menen hebben deze week voor heel wat verontwaardigde reacties op sociale media gezorgd. Vooral de desolate toestand van deze laatste rustplaats is een doorn in het oog van de overgebleven familieleden. Het stadsbestuur belooft beterschap en hoopt tegen 2023 met een parkbegraafplaats te kunnen uitpakken.

Grafzerken nog nauwelijks zichtbaar door het onkruid, wandelpaden die met wat verbeelding doen denken aan de jungle en het permanente gevoel dat het oude kerkhof volledig vergeten werd. Toen Menenaar Gregory van Vyve zijn overleden grootouders wilde gaan groeten, viel hij van de ene verbazing in de andere. “Mijn ouders hadden me al verschillende malen gezegd dat de toestand van het kerkhof erger en erger werd. Van onderhoud was geen sprake meer en de natuur kreeg er vrij spel. Ik ben er zelf lang niet geweest, maar onlangs passeerde ik er nog eens. Wat ik er zag overtrof zelfs het meest deprimerende beeld dat ik van de situatie had.”

Gregory filmde hoe onkruid de bovenhand krijgt op het kerkhof, een plaats waar heel wat Menenaars hun laatste rustplaats kenden. “Kapotte zerken, onkruid dat metershoog staat of bepaalde plaatsen die je zelfs niet eens meer kunt zien door al die begroeiing? Het is maar een greep uit de veelal schrijnende toestanden die je er aan kunt treffen. Mocht ik niet beter weten zou ik zelfs kunnen stellen dat het kerkhof gewoon niet onderhouden is. Het stadsbestuur heeft altijd de mond vol over respect maar dat is hier toch ver zoek. Een schril contrast met het provinciaal mausoleum voor de slachtoffers van de Duitse concentratiekampen. Hoewel het op hetzelfde kerkhof ligt, is die ene hoek wel tot in de puntjes verzorgd. Daar is controle op van bovenhand, dus kunnen de gemeentelijke diensten weinig anders dan er hun best doen. Wat niet geldt voor de ‘normale’ overledenen blijkbaar.”

“Vervallen concessies”

Bevoegd schepen Patrick Roose (Vooruit) ontkent niet dat het kerkhof zijn beste tijd heeft gehad, maar belooft beterschap. “Het oude kerkhof in de Zandputstraat beschikt over heel wat vervallen concessies. Graftombes waar er geen overgebleven familie meer is om maar een voorbeeld te geven. Met uitzondering van enkele bijleggingen is er op die plaats ook bijna geen activiteit meer, wat natuurlijk wel voor wat problemen kan zorgen. Dat maakt het meteen ook verschillend van onze nieuwe begraafplaats, waar er heel wat meer activiteit is. In de Zandputstraat verzorgen onze mensen de voornaamste wandelpaden maar we kunnen niet ontkennen dat er vooral rond en tussen de zerken heel wat onkruid staat.”

© CL

parkbegraafplaats

Een oplossing zou volgend jaar al tot uitvoering moeten worden gebracht en zal vooral erg groen worden, zo blijkt. “We namen een voorbeeld aan de begraafplaats van Roeselare, waar de natuur een belangrijke plaats kreeg”, vult de schepen aan. “Het oude kerkhof van Menen zal dan ook worden omgetoverd tot een parkbegraafplaats. De plannen werden vorig jaar reeds voorgesteld, plannen waar ook de provincie intensief aan zal meewerken. Studiebureaus zijn op dit ogenblik aan het werk rond dit thema en we hopen volgend jaar al een eerste beeldvorming en verandering te kunnen zien.”

Een magere troost voor Gregory die, met in zijn kielzog ook andere familieleden van overledenen, het project op een erg zure manier zal zien verschijnen. “Het komt er eigenlijk op neer dat ze, in afwachting van, helemaal niets meer doen met de plaats”, klinkt het. “De vele vervallen concessies zijn dus reden genoeg voor het stadsbestuur om zich niet te bekommeren over de graven waar dierbaren wél nog op bezoek komen.”

“Het absolute minimum zou toch het verwijderen van het onkruid mogen zijn. Als het kan voor het provinciale stuk, dan moet het kunnen voor de rest ook.”