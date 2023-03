Vermiste vrouw uit Reninge dood teruggevonden in Diksmuide

Twee dagen nadat ze vermist raakte is de 82-jarige Yvonna Deleu uit Reninge dood teruggevonden in Diksmuide. Er werd een wetsdokter aangesteld. “Maar er is geen kwaad opzet in het spel”, laat het parket van Ieper weten.

De 82-jarige Yvonna werd dinsdagochtend om 9.45 uur het laatst gezien aan haar woning in Sint-Maarten in Reninge. Ze vertrok er met haar zwarte elektrische fiets van Veloci. Normaal zou de vrouw ‘s middags gaan eten in woonzorgcentrum Zilvervogel op de Dorpplaats in Reninge maar daar kwam ze niet.

Opsporingsbericht

Toen familie haar ‘s avonds niet thuis vond werd alarm geslagen. Woensdagochtend werd de buurt uitgekamd met een drone en politiehelikopter maar dat leverde niets op. Omdat er geen enkel spoor was naar de vrouw en omdat onduidelijk was in welke richting ze kon gereden zijn, werd een opsporingsbericht gelanceerd. Er werd ook gevraagd aan burgers om eventuele privé-camerabeelden door te spelen. Er waren donderdag nog geen nieuwe zoekacties gepland.

Lichaam in water

Kort voor de middag kwam een melding van een passant op de IJzerdijk in Diksmuide dat er ter hoogte van de Boterpotstraat een lichaam in het water dreef. Die plaats bevindt zich enkele kilometers van de woning van de vrouw. Duikers van de brandweer haalden het lichaam boven en het parket stelde een wetsdokter aan. “De dokter kon intussen formeel de vrouw uit Reninge identificeren”, laat het parket van Ieper weten. “Er werd niets gevonden dat wijst op kwaad opzet en daarmee werd het dossier afgesloten.”

Het blijft onduidelijk hoe de vrouw in het water is terecht gekomen. Haar zwarte fiets werd nog niet gevonden. (JH)