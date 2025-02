Vermiste vrouw (50) dood aangetroffen in vakantiepark: “Geen tekens van kwaad opzet”

In een vakantiepark in Nieuwpoort werd dinsdagnacht het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Er werd een volledige nacht onderzoek gevoerd. Het CSI-team stapte af en een wetsdokter kwam ter plaatse. “Na onderzoek blijkt dat er geen tekens van kwaad opzet zijn”, meldt het West-Vlaamse parket. Het blijkt om een 50-jarige vrouw uit Vilvoorde te gaan, die eerder als vermist was opgegeven.

Het was dinsdagavond laat toen iemand het lichaam aantrof in vakantiepark Ysermonde in de Victorlaan in Nieuwpoort. In het vakantiepark staan huisjes die vooral bewoond worden door tweedeverblijvers. Er zijn momenteel weinig bewoners aanwezig. Het lichaam werd gevonden buiten aan een huisje vlakbij een parking in het park, vlakbij een wandelpad en tuin. Na de ontdekking van het lijk werd de politie Westkust meteen verwittigd. Die kwam ter plaatse en nam de plaats in beslag. Het overlijden werd als verdacht beschouwd en daarom werd ook het parket verwittigd. Er werd meteen een onderzoek geopend.

Vermiste vrouw

In de loop van de nacht werd door de politie al een urenlang onderzoek ter plaatse gehouden. Ook het CSI-team van de federale politie kwam ter plaatse voor een afstapping en er werd ook een wetsdokter gevorderd. In de omgeving van het huisje werd extra verlichting geplaatst en hield de politie een voor sporenonderzoek. “We kunnen bevestigen dat er een lichaam van een vrouw werd aangetroffen”, meldt het West-Vlaamse parket. “Na onderzoek blijkt dat er geen tekens zijn van kwaad opzet.”

Het blijkt te gaan om een 50-jarige vrouw uit Vilvoorde, die eerder als vermist was opgegeven. Er was al een zoekactie aan de gang naar haar. Via onderzoek van onder andere haar gsm kwam men bij de vrouw terecht. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. (JH)